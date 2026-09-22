Pablo Di Liscia asumirá al frente de la Secretaría de Discapacidad tras la salida de Alejandro Vilches

El Gobierno nacional oficializó la designación del nuevo funcionario a 24 horas de conocerse la renuncia de su antecesor, en un contexto marcado por debates en torno al Presupuesto 2027.

El Gobierno nacional designó este martes a Pablo Di Liscia como nuevo titular de la Secretaría de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, cuya renuncia se había dado a conocer apenas 24 horas antes. El nombramiento se produce en medio de un escenario de tensiones internas vinculadas a los ajustes previstos en el área dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

Di Liscia llega al cargo respaldado por su cercanía con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue el encargado de recomendarlo para ocupar la función pública.

Trayectoria en la gestión pública y privada Desde el oficialismo defendieron la designación destacando el perfil técnico del nuevo funcionario. Di Liscia es contador público y cuenta con antecedentes en la administración tanto provincial como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre sus cargos previos, se destaca su paso como titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Asimismo, en el ámbito porteño se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión.

"Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado", argumentaron desde el oficialismo para fundamentar su llegada a la cartera.