    • 21 de septiembre de 2026 - 16:26

    Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad

    La salida del funcionario se formalizó tras ser presentada ante el Ministerio de Salud. Desde la cartera sanitaria ya evalúan a su sucesor, mientras se debate el rol integral y la articulación interministerial que requiere la materia.

    Alejandro Vilches.

    Alejandro Vilches.

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    Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad alegando motivos personales, según confirmaron fuentes oficiales. La dimisión del funcionario abre una etapa de definición dentro del Gobierno nacional respecto a la futura conducción del organismo, sin que por el momento se haya informado oficialmente quién ocupará el cargo vacante.

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    La salida de Vilches reaviva el debate en torno a la gestión y el alcance de las políticas públicas destinadas al sector. Especialistas e integrantes de distintos espacios remarcan que la política de discapacidad requiere indefectiblemente de una mirada global e integral, debido a que atraviesa múltiples dimensiones de la vida cotidiana y excede estrictamente a la órbita de la política sanitaria.

    Un área de articulación transversal

    El área de discapacidad comprende un amplio abanico de cuestiones fundamentales, tales como:

    • Accesibilidad y transporte para garantizar la libre circulación.
    • Educación y empleo, pilares fundamentales para la integración sociolaboral.
    • Protección social, autonomía y participación plena en la comunidad.

    Históricamente, el organismo rector en la materia no nació dentro de la estructura del Ministerio de Salud, y su funcionamiento diario demanda una articulación permanente con diversas áreas del Estado.

    Si bien la cartera sanitaria interviene en los aspectos específicos correspondientes a su competencia y aporta opinión técnica cuando le es requerido, la complejidad de la materia involucra además profundas discusiones legislativas, presupuestarias, educativas y de índole interministerial.

    Por el momento, las autoridades del Ministerio de Salud evalúan los pasos a seguir para definir al sucesor que asumirá la conducción de la Secretaría, en un contexto donde se discute el rumbo estratégico y administrativo que adoptará el área en el corto plazo.

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