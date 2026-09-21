Jubilados a cargo de menores: cómo cambiar la titularidad de una asignación familiar paso a paso

Los jubilados y pensionados que tienen a sus nietos u otros menores de edad a cargo pueden solicitar el cambio de titularidad de una asignación familiar para percibir el beneficio directamente, siempre y cuando sean quienes conviven con ellos y se ocupan de su cuidado cotidiano.

Por la falta de aportes y el fin de las moratorias, prevén una caída en el padrón de jubilados

El procedimiento se canaliza mediante la denominada Adenda 63, un mecanismo oficial que permite adecuar el cobro de la prestación a la realidad familiar cuando la persona registrada inicialmente como titular no es quien ejerce de manera efectiva la responsabilidad sobre el niño o adolescente. Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la medida busca garantizar que los fondos de la manutención lleguen de forma directa al familiar o referente que convive con el menor.

Además de los abuelos y abuelas, el trámite está habilitado para:

Referentes afectivos que puedan certificar fehacientemente que tienen a su cargo al menor.

Progenitores que no sean los actuales titulares de la prestación, en situaciones específicas vinculadas a abandono, violencia u otros escenarios que requieran la intervención de organismos de protección de la niñez.

Desde el organismo aclararon que esta modificación no altera el beneficio económico correspondiente al menor, sino que actualiza y determina quién queda legalmente autorizado para percibir los fondos según el cuidado diario. Una vez aprobada la reasignación, los pagos se realizan de forma mensual mediante el sistema SUAF, sin retenciones y de acuerdo con la escala de ingresos vigente.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para gestionar la Adenda 63 y actualizar los datos ante la ANSES, es necesario reunir la siguiente documentación:

DNI original y copia tanto del solicitante como del menor de edad.

Partida de nacimiento actualizada.

Constancias de convivencia y cuidado efectivo, las cuales pueden respaldarse con certificados escolares, historias clínicas o informes médicos.

Informes técnicos elaborados por organismos competentes, como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) o dependencias provinciales equivalentes, en los casos que así lo requieran.

Con toda la documentación reunida, los equipos técnicos confeccionan el expediente correspondiente y lo remiten a la ANSES para su evaluación final y posterior actualización de la titularidad.