Hallazgo récord en Argentina: encontraron un colmillo de mastodonte de 2,34 metros, el más largo de Sudamérica

Un extraordinario hallazgo paleontológico volvió a poner a San Pedro, provincia de Buenos Aires , en el centro de la escena científica. El Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” recuperó una enorme defensa perteneciente a un ejemplar de Notiomastodon platensis , popularmente conocido como mastodonte, que alcanza los 2,34 metros de longitud y se convirtió en la más grande documentada hasta ahora en Sudamérica.

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La pieza fue encontrada en un sector del Bajo del Tala y sorprende no solamente por su tamaño, sino también por su estado de conservación. Su base tiene unos 20 centímetros de diámetro y apareció completa en sedimentos depositados hace alrededor de 500.000 años , durante el Pleistoceno. Para los investigadores, sus dimensiones obligan incluso a ampliar lo que hasta ahora se conocía sobre el tamaño que podían alcanzar las defensas de estos gigantes prehistóricos.

El descubrimiento desplazó otro registro excepcional que también pertenecía al Museo Paleontológico de San Pedro: una defensa de 2,26 metros encontrada en 2006 . Incluso supera ampliamente una referencia histórica vinculada a Florentino Ameghino, quien en 1876 había mencionado un ejemplar de 2,05 metros.

Para confirmar la magnitud del hallazgo, el equipo revisó bibliografía histórica y trabajos científicos de distintos países de Sudamérica, entre ellos Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. De acuerdo con esa comparación, no encontraron antecedentes publicados de una defensa completa de Notiomastodon platensis que alcanzara los 2,34 metros.

“ En ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis existe una defensa documentada de estas características ”, explicó José Luis Aguilar, director del museo e integrante del equipo responsable del descubrimiento. Como referencia, uno de los ejemplares destacados conocidos en Colombia mide 1,86 metros.

Qué era el mastodonte que vivió en Sudamérica

El Notiomastodon platensis fue un gran mamífero proboscídeo emparentado con los elefantes actuales que habitó extensas regiones de Sudamérica durante el Pleistoceno. Los estudios científicos señalan que tuvo una distribución muy amplia en el continente y podía alcanzar alrededor de 6.000 kilos de peso. Sus enormes defensas son uno de los restos más característicos que aparecen en el registro fósil.

La especie estuvo presente en Sudamérica durante cientos de miles de años y desapareció hacia el final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno. Estudios paleontológicos la ubican como un pariente evolutivo de los elefantes, dentro de un linaje de proboscídeos hoy completamente extinguido.

Reconstrucción de un Notiomastodon platensis, el gran proboscídeo sudamericano al que perteneció la defensa encontrada en San Pedro.

Una pieza excepcional de hace unos 500.000 años

El contexto geológico en el que apareció el fósil indica que el animal vivió en la región durante el Pleistoceno medio a superior. Su excepcional conservación permitirá estudiar con mayor detalle la anatomía de la especie y comparar sus dimensiones con las de otros restos recuperados en diferentes puntos del continente.

La importancia del descubrimiento no pasa únicamente por alcanzar un récord. Para los especialistas, tanto esta defensa como la de 2,26 metros que ya conserva el museo de San Pedro modifican el rango conocido de tamaño de las defensas del género en Sudamérica, aportando nueva información sobre ejemplares de dimensiones extraordinarias.

El Bajo del Tala vuelve así a ofrecer una ventana hacia la fauna que habitó la región hace cientos de miles de años. Esta vez, con una pieza difícil de superar: 2,34 metros de un gigante prehistórico que permanecieron enterrados durante aproximadamente medio millón de años.