Un sismo de magnitud 2.4 se sintió en El Calafate y zonas cercanas

Un leve temblor sorprendió este martes 22 de septiembre a los habitantes del sudoeste santacruceño. Según los datos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), se registró un movimiento telúrico con epicentro a tan solo 4 kilómetros al sudoeste de El Calafate.
El fenómeno ocurrió a las 10:24:15 (hora local) y tuvo una magnitud de 2.4 en la escala de Richter. El organismo nacional precisó que el sismo se produjo a una profundidad de 9 kilómetros.
Además de registrarse muy cerca del centro urbano calafateño, las coordenadas geográficas del epicentro (-50.361 de latitud y -72.296 de longitud) lo ubicaron a 126 km al sur de El Chaltén y a 130 km al norte de Río Turbio.
Intensidad y percepción
De acuerdo a la Escala de Mercalli Modificada, el movimiento alcanzó una intensidad de II a III en El Calafate. Esto significa que el evento fue percibido levemente, principalmente por personas en reposo o ubicadas en pisos altos de algunos edificios.
Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni personas heridas a causa del sismo.
Detalles del sismo (INPRES):
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Fecha y hora local: 22/09/2026 - 10:24:15 hs
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Magnitud: 2.4 M
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Profundidad: 9 km
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Epicentro: 4 km al SO de El Calafate; 126 km al S de El Chaltén; 130 km al N de Río Turbio
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Intensidad Mercalli: II a III (Leve)