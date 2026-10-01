    • 1 de octubre de 2026 - 12:26

    Un sanjuanino ganó más de $3,2 millones en el Quini 6 y el premio quedó en Rivadavia

    El afortunado acertó cinco números en la modalidad Tradicional del Quini 6 y obtuvo un premio de $3.211.404. El ticket ganador fue vendido en una subagencia del departamento Rivadavia.

    Quini 6.

    Quini 6.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador sanjuanino acertó cinco números en el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 30 de septiembre y se quedó con un premio de $3.211.404.

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    De acuerdo con la información difundida por la Caja de Acción Social, el ticket ganador correspondió a la modalidad Tradicional y fue vendido en la Subagencia 909, ubicada en el departamento Rivadavia. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la persona que realizó la apuesta.

    El ganador logró acertar cinco de los números sorteados y, de esta manera, obtuvo una importante suma de dinero. El premio informado para el apostador sanjuanino asciende exactamente a $3.211.404.

    La noticia volvió a poner a Rivadavia entre los departamentos sanjuaninos donde la fortuna llegó de la mano de uno de los juegos de azar más populares del país. El ganador deberá ahora realizar los trámites correspondientes para cobrar el premio.

    El próximo sorteo del Quini 6 tiene fecha prevista para el 15 de octubre de 2026, según la información consignada en la publicación oficial.

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