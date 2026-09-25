Un sanjuanino conducía con el quíntuple de alcohol en sangre permitido, no tenía DNI y sorprendió con una pregunta a los agentes

El conductor fue detectado durante un operativo de prevención de la Agencia de Seguridad Vial. Le retuvieron la licencia y el vehículo y deberá afrontar una multa.

Un control de tránsito realizado en San Juan terminó con un resultado de alcoholemia muy por encima del límite permitido y una particular reacción por parte del conductor. El hombre fue sometido al test luego de ser detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Vial y el examen arrojó 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, los efectivos realizaban un operativo preventivo cuando detectaron al conductor y decidieron detener su marcha para llevar adelante los controles de rutina. Al avanzar con la inspección, constataron que el hombre había consumido alcohol antes de ponerse al volante.

El resultado del test fue contundente: 2,63 g/l de alcohol en sangre. Esto es más del quintuple del porcentaje permitido para conducir un vehículo. Al conocer la cifra, el conductor sorprendió a los agentes con una consulta inesperada: “¿Puedo llamar a mi abogado?”, preguntó inmediatamente después de ser informado sobre el resultado.

Durante el procedimiento también se constató que no llevaba consigo su Documento Nacional de Identidad. Frente a las infracciones detectadas y al elevado nivel de alcoholemia, los agentes dispusieron la retención de la licencia de conducir y del vehículo.