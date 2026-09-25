Secuestraron cuatro caballos y una mula que estaban sueltos en la Ruta 141: labraron un acta al propietario

La presencia de animales sueltos sobre la Ruta 141 volvió a generar un operativo preventivo en San Juan. P ersonal de la Unidad Rural N°1 realizó dos procedimientos consecutivos en jurisdicción de Caucete y secuestró un total de cinco animales, entre equinos y un mular.

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El primer operativo tuvo lugar en el kilómetro 195, en Estación Guallama, a la altura del Gauchito Gil. Los efectivos encontraron tres equinos y un mular sueltos en inmediaciones de la ruta, por lo que procedieron a su secuestro para evitar posibles accidentes.

Por disposición del Juzgado de Paz de Caucete, se labró además el acta contravencional correspondiente al propietario de los animales, un hombre de 73 años.

Poco después, los efectivos de la Unidad Rural N°1 realizaron un segundo procedimiento en el mismo kilómetro 195 de la Ruta 141, esta vez en el sector conocido como Bajo Hondo.

En ese lugar fue encontrado un equino suelto. Los uniformados realizaron las averiguaciones correspondientes para localizar a su propietario, pero no lograron dar con él.

Ante esta situación, el animal fue trasladado a la sede de la Unidad Rural N°1, donde quedó bajo resguardo.

Los procedimientos forman parte de las tareas de prevención que lleva adelante la Policía para detectar y retirar animales sueltos de las rutas, una situación que representa un riesgo tanto para quienes circulan en vehículos como para los propios animales.