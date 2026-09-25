    • 25 de septiembre de 2026 - 13:58

    [VIDEO] Así fue la gresca en la que acuchillaron a Uriel Ríos, el joven que perdió la vida a la salida de una estudiantina

    IMÁGENES SENSIBLES. Un video muestra la pelea que terminó con el joven de 17 años gravemente herido. La filmación no registra el instante exacto de la puñalada, pero sí a Uriel con sangre en su camisa antes de que la gresca se dispersara.

    Uriel Rios
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Uriel Ríos. 

    Para la familia de Uriel Ríos, el autor del crimen puede ser un adulto: videos apuntan a otro sospechoso
    A la izquierda, Javier Ríos, papá de Uriel; a la derecha, Filomena Noriega, abogada defensora, durante la jornada en Tribunales marcada por el reclamo de justicia por el crimen del adolescente.

    El papá de Uriel habló tras reunirse con la jueza Camus: "Van a haber más detenciones"

    En la filmación se observa a un grupo de jóvenes, algunos vestidos con camisa y corbata roja, reaccionar luego de que una piedra fuera arrojada contra una camioneta. Del otro lado aparecen otros jóvenes y, en cuestión de segundos, comienza una pelea generalizada.

    El video no permite ver el momento exacto en que Uriel es apuñalado, pero si se escucha un ruido fuerte y una voz femenina afirmar: "Uh lo apuñaló". En un tramo posterior de la secuencia se observa al adolescente con la camisa manchada de sangre, mientras continúa el enfrentamiento entre los jóvenes.

    Poco después, la pelea comienza a dispersarse. En ese momento aparece una mujer que reclama a los jóvenes por las piedras que habían sido arrojadas contra la camioneta. La escena permite reconstruir parte de la secuencia previa al ataque, aunque todavía quedan aspectos por determinar sobre quién produjo la herida mortal.

    La familia de Uriel Ríos apunta a otro sospechoso

    La aparición de este material adquiere especial relevancia por la hipótesis que sostiene la familia de Uriel. Su abogado, Martín Zuleta, afirmó que los padres consideran que el autor del crimen podría ser un adulto y no el menor que actualmente se encuentra detenido.

    Según explicó el letrado, otros videos aportados por jóvenes y padres que estuvieron en la fiesta mostrarían a un joven mayor de edad con una camisa blanca manchada de sangre en el puño y la manga, poco después del ataque. La familia sostiene que podría tratarse del hermano mayor del menor detenido.

    La identificación, sin embargo, todavía debe ser determinada por la Justicia, ya que, de acuerdo con Zuleta, los dos hermanos tendrían cierto parecido físico.

    El abogado también sostuvo que en el ataque podrían haber intervenido dos personas y dos armas blancas, ya que el hermano de Uriel también resultó herido. Hasta el momento, las armas no habrían sido secuestradas.

    La investigación deberá establecer ahora quién fue el responsable de la puñalada que terminó con la vida de Uriel y qué participación tuvo cada uno de los jóvenes que aparecen en las imágenes.

    El video

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