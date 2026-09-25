[VIDEO] Así fue la gresca en la que acuchillaron a Uriel Ríos, el joven que perdió la vida a la salida de una estudiantina

Un video que trascendió en las últimas horas muestra parte de la gresca en la que Uriel Ríos , de 17 años, fue atacado con un arma blanca y sufrió las heridas que posteriormente provocaron su muerte. Las imágenes ya forman parte de la información que analiza la investigación y podrían ser relevantes para determinar quién fue el autor del ataque.

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Para la familia de Uriel Ríos, el autor del crimen puede ser un adulto: videos apuntan a otro sospechoso

En la filmación se observa a un grupo de jóvenes, algunos vestidos con camisa y corbata roja, reaccionar luego de que una piedra fuera arrojada contra una camioneta. Del otro lado aparecen otros jóvenes y, en cuestión de segundos, comienza una pelea generalizada.

El video no permite ver el momento exacto en que Uriel es apuñalado, pero si se escucha un ruido fuerte y una voz femenina afirmar: "Uh lo apuñaló" . En un tramo posterior de la secuencia se observa al adolescente con la camisa manchada de sangre, mientras continúa el enfrentamiento entre los jóvenes.

Poco después, la pelea comienza a dispersarse. En ese momento aparece una mujer que reclama a los jóvenes por las piedras que habían sido arrojadas contra la camioneta. La escena permite reconstruir parte de la secuencia previa al ataque, aunque todavía quedan aspectos por determinar sobre quién produjo la herida mortal.

La aparición de este material adquiere especial relevancia por la hipótesis que sostiene la familia de Uriel. Su abogado, Martín Zuleta , afirmó que los padres consideran que el autor del crimen podría ser un adulto y no el menor que actualmente se encuentra detenido .

Según explicó el letrado, otros videos aportados por jóvenes y padres que estuvieron en la fiesta mostrarían a un joven mayor de edad con una camisa blanca manchada de sangre en el puño y la manga, poco después del ataque. La familia sostiene que podría tratarse del hermano mayor del menor detenido.

La identificación, sin embargo, todavía debe ser determinada por la Justicia, ya que, de acuerdo con Zuleta, los dos hermanos tendrían cierto parecido físico.

El abogado también sostuvo que en el ataque podrían haber intervenido dos personas y dos armas blancas, ya que el hermano de Uriel también resultó herido. Hasta el momento, las armas no habrían sido secuestradas.

La investigación deberá establecer ahora quién fue el responsable de la puñalada que terminó con la vida de Uriel y qué participación tuvo cada uno de los jóvenes que aparecen en las imágenes.

El video