Reclamo por Uriel en Tribunales: la jueza de Menores recibió a sus padres y pidió que los testigos declaren

Pancartas, adolescentes con el rostro cubierto y un pedido que se repetía frente a Tribunales: justicia por Uriel Ríos . La concentración convocada para este miércoles comenzó alrededor de las 9 y rápidamente tuvo una novedad judicial concreta: la jueza María Julia Camus salió a dialogar con quienes habían llegado al lugar y pidió que los jóvenes que tengan información sobre aquella madrugada se presenten a declarar.

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La movilización reunió a familiares, amigos y compañeros del adolescente de 17 años asesinado tras una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito. Hasta el edificio judicial llegaron también los padres de Uriel y su hermano gemelo , quien sobrevivió al ataque. Minutos después, Camus se acercó personalmente a la familia y finalmente recibió a los padres dentro de Tribunales, donde permanecían durante la mañana.

La escena modificó rápidamente el tono de una concentración que había sido convocada originalmente como una manifestación frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Mientras varios jóvenes sostenían carteles y pancartas, Camus salió del edificio y mantuvo un diálogo directo con compañeros y allegados de Uriel .

La magistrada les pidió especialmente que quienes hayan estado en la fiesta o puedan aportar información sobre la pelea se acerquen a declarar. Según se pudo constatar, Camus incluso tomó nota de nombres y datos de algunos de los adolescentes que se mostraron dispuestos a brindar su testimonio. Algunos señalaron que el enfrentamiento que terminó con el crimen se produjo fuera del predio donde se había realizado la celebración.

Durante la mañana se avanzaba con la posibilidad de recibir declaración a alrededor de cinco testigos , varios de ellos menores de edad. Algunos de los jóvenes que se encontraban frente a Tribunales eligieron cubrirse el rostro mientras aguardaban, en medio de una causa que involucra a adolescentes y que permanece bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil.

La jueza María Julia Camus dialogó con los padres de Uriel Ríos antes de recibirlos personalmente dentro de Tribunales.

Los padres de Uriel fueron recibidos dentro de Tribunales

Uno de los momentos centrales de la mañana se produjo con la llegada de los padres del adolescente. Camus se acercó a ellos en la vereda, mantuvo un breve intercambio y posteriormente los hizo ingresar al edificio judicial para recibirlos personalmente, mientras familiares, compañeros y allegados continuaban con el reclamo en el exterior.

También estuvo presente el hermano gemelo de Uriel, quien resultó herido con un arma blanca durante el mismo episodio en el que murió el adolescente. Su presencia convirtió la jornada en una de las primeras apariciones públicas de la familia reunida frente a la Justicia desde el ataque.

La manifestación había sido anunciada un día antes bajo la consigna “Por una infancia y juventud con Justicia”, con una convocatoria para concentrarse desde las 9 frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. El objetivo era acompañar a la familia y mantener visible el pedido de esclarecimiento del crimen.

Los carteles con la frase “Justicia por Uriel” dominaron buena parte de la escena durante la mañana. Pero la movilización terminó teniendo también un efecto práctico sobre la investigación: generar el contacto entre la magistrada y jóvenes que podrían haber presenciado distintos momentos de lo ocurrido.

Una causa que busca reconstruir qué pasó después de la fiesta

Uriel tenía 17 años y cursaba el quinto año en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Fue asesinado durante la madrugada del lunes después de asistir a una fiesta privada por el Día del Estudiante en la zona de Quinta Don Pedro, en Pocito. La investigación sostiene que posteriormente se produjo una pelea entre varios jóvenes en inmediaciones de Alfonso XIII y Calle 14.

En medio de ese enfrentamiento, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax que terminó provocándole la muerte. Su hermano gemelo también sufrió heridas durante el ataque, pero sobrevivió.

La causa tuvo uno de sus primeros movimientos importantes cuando un adolescente de 16 años señalado en la investigación se presentó voluntariamente en Tribunales acompañado por un abogado y quedó a disposición de la Justicia. Por tratarse de un menor de edad, el expediente quedó bajo intervención del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia encabezado por Camus.

Ahora, una parte clave de la investigación estará puesta en los testimonios. La presencia de decenas de jóvenes frente a Tribunales y el pedido directo de la magistrada apuntan precisamente a reconstruir quiénes participaron, cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió durante los minutos que terminaron con Uriel mortalmente herido y su hermano también atacado.

Lo que comenzó este miércoles como una marcha para reclamar justicia terminó así con una escena poco habitual: la jueza salió a la calle, habló con los compañeros de la víctima, pidió que declaren y recibió cara a cara a los padres de Uriel, mientras la investigación suma nuevos testimonios para tratar de esclarecer una muerte que conmocionó a San Juan.