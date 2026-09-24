Intendente en la mira: "Le pedí que me pague lo que me debe y me puso un revólver en la cabeza"

Un joven de 18 años denunció que fue amenazado de muerte por el exintendente de Monte Quemado, Manuel "Pito" Castillo , luego de reclamarle el pago de una jornada de trabajo realizada en una zona rural.

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Según el relato del joven, que fue difundido a través de un audio de WhatsApp enviado a su madre y que posteriormente se viralizó, el exfuncionario habría extraído un revólver, se lo habría colocado en la cabeza y lo habría amenazado antes de dejarlo abandonado en la ruta .

El hecho habría ocurrido durante la tarde-noche del pasado martes, en cercanías de Monte Quemado , cuando Castillo trasladó a un grupo de trabajadores hasta una zona ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad para realizar tareas de corte de madera y desmontes.

De acuerdo con la denuncia, los trabajadores debían permanecer en el lugar durante dos o tres días. Sin embargo, el joven decidió no continuar con la tarea y le pidió al exintendente que lo llevara de regreso a la ciudad.

Siempre según su testimonio, durante el trayecto le reclamó el pago correspondiente por la jornada trabajada. Ese pedido habría generado una reacción de Castillo, quien le habría manifestado: “ Ya te bajo de la camioneta ”.

El joven aseguró que fue descendido del vehículo a unos cinco kilómetros de Monte Quemado y que, en ese momento, el exintendente habría sacado un arma de fuego y lo habría amenazado.

La denuncia y la intervención judicial

Tras el episodio, el joven se comunicó con su madre, a quien le relató lo ocurrido mediante un mensaje de audio. Luego, la familia realizó la denuncia correspondiente ante la Policía.

El caso tomó intervención la fiscalía a cargo del doctor Santiago Bridoux y el juez Sayago, quienes dispusieron distintas medidas para esclarecer lo sucedido.

Según se informó, Castillo también se presentó en sede policial para brindar su versión del episodio, aunque habría negado haber utilizado un arma de fuego durante el incidente.

Ante la denuncia de la madre del joven, quien afirmó que su hijo había sido encañonado, se ordenó una requisa del vehículo del exintendente. Sin embargo, durante el procedimiento no se habría encontrado ningún arma de fuego.

Castillo quedó imputado

Durante las diligencias, el exintendente habría sufrido una descompensación y solicitado asistencia médica. Según trascendió, presentó un cuadro de hipertensión y permaneció bajo atención.

En el marco de la investigación, Manuel “Pito” Castillo quedó imputado por el supuesto delito de amenazas calificadas y deberá brindar declaración ante la Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

El caso generó preocupación e impacto en la comunidad de Monte Quemado, mientras la Justicia continúa con las medidas correspondientes para determinar cómo ocurrió el episodio.