    • 23 de septiembre de 2026 - 21:03

    Sarmiento: secuestraron una moto que tenía un pedido judicial vigente desde 2017

    El rodado fue interceptado por la Policía Caminera D-7 durante un control. Circulaba sin patente y, al verificar sus números de motor y cuadro, los efectivos detectaron que tenía un pedido de secuestro de hace nueve años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía Caminera D-7 secuestró una motocicleta durante un operativo de control realizado en el departamento Sarmiento, luego de constatar que el vehículo circulaba sin dominio visible y registraba un pedido de secuestro judicial vigente desde julio de 2017.

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    El procedimiento se concretó cuando los efectivos interceptaron una Yamaha Crypton, de color azul y negro, con detalles rojos y amarillos. Al momento del control, la moto no llevaba colocada la chapa patente.

    Ante esta situación, el personal policial realizó una verificación física del rodado, utilizando los números correspondientes al motor y al cuadro. A partir de esa consulta, se estableció que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro con fecha 25 de julio de 2017.

    Según la información policial, la medida había sido originada en la Comisaría 13ra. y se encontraba a disposición del 1er Juzgado de Instrucción.

    La motocicleta era conducida por un joven de 22 años, de apellido Molina, domiciliado en Sarmiento. Tras confirmar la situación judicial del vehículo, los efectivos dieron intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción.

    Desde esa dependencia se dispuso el secuestro inmediato de la moto y la continuidad de las actuaciones legales correspondientes.

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