    • 23 de septiembre de 2026 - 09:17

    Sarmiento: secuestraron 13 vacunos que habían ingresado a una finca y dañaban cultivos

    El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Rural N°4 luego de la denuncia del encargado del predio. Dos animales fueron trasladados a la Escuela Agrotécnica Sarmiento y el propietario retiró los restantes.

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    Un procedimiento realizado por personal de la Unidad Rural N°4 terminó con el secuestro de 13 vacunos que se encontraban sueltos dentro de una finca de Sarmiento, donde habían ingresado y provocado daños en cultivos de cebolla y melón.

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    El hecho se registró en la finca Mercedes, ubicada sobre calle Tacharet, en Sarmiento, en inmediaciones de Aranda y a unos 2 kilómetros al este de calle 25 de Mayo. El encargado del predio fue quien alertó a las autoridades sobre la presencia de los animales y los daños ocasionados en las plantaciones.

    Ante la denuncia, los efectivos de la Unidad Rural se trasladaron hasta el lugar y comenzaron las tareas para retirar a los vacunos. Durante el procedimiento, lograron enlazar a dos de los ejemplares, que fueron trasladados hasta la Escuela Agrotécnica Sarmiento.

    Posteriormente, se hizo presente en el lugar el propietario de los animales, quien se hizo cargo de los 11 vacunos restantes y los trasladó por sus propios medios hasta su domicilio.

    El procedimiento permitió retirar a los animales del predio y evitar que continuaran provocando daños en los cultivos de la finca.

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