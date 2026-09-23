Hallan restos de un helicóptero desaparecido: confirman cinco muertos

La desaparición de un helicóptero privado en la región serrana del sur de Brasil generó una intensa alerta que movilizó a todos los servicios de emergencia. La aeronave había despegado durante la mañana del lunes desde l a zona costera de Porto Belo con un plan de vuelo de unos 190 kilómetros que tenía como destino final la localidad de São Joaquim. Sin embargo, el aparato perdió todo contacto en medio de un contexto climático adverso marcado por previsiones de fuertes tempestades en la ruta programada, lo que encendió la preocupación de las autoridades aeronáuticas y de los allegados de los pasajeros.

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló mientras cubría un choque en Los Ángeles

Los equipos de emergencia lograron hallar los restos de la máquina este martes en un área de cerros y mata cerrada en la localidad de Santa Bárbara, dentro del municipio de Urubici, donde se constató la muerte de todos los ocupantes a bordo.

Según informó Globo, el operativo de búsqueda requirió el despliegue de una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña que sobrevoló la región durante 13 horas, además de la participación de unos 40 bomberos, perros entrenados, más de diez móviles y drones con capacidad de identificación térmica.

Para acotar el perímetro de rastrillaje en una superficie montañosa próxima a los 1.700 metros de altitud, las fuerzas de seguridad utilizaron el rastreo de señales de telefonía celular detectadas por las torres de la zona.

Debido a lo agreste del terreno, caracterizado por caminos de tierra bloqueados por la Policía Militar y senderos accesibles únicamente a caballo, l a extracción de los cuerpos demandó el uso de cuerdas y un operativo aéreo coordinado. Los restos mortales fueron trasladados en helicópteros de los bomberos y de la policía hasta una zona de transferencia para su posterior envío al Instituto Médico Legal de Florianópolis bajo la órbita de la Fuerza Aérea.

Debido a lo agreste del terreno, caracterizado por caminos de tierra bloqueados por la Policía Militar y senderos accesibles únicamente a caballo, la extracción de los cuerpos demandó el uso de cuerdas y un operativo aéreo coordinado. Los restos mortales fueron trasladados en helicópteros de los bomberos y de la policía hasta una zona de transferencia para su posterior envío al Instituto Médico Legal de Florianópolis bajo la órbita de la Fuerza Aérea.

Las pesquisas técnicas para determinar los factores desencadenantes del accidente quedaron a cargo de especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos y del Quinto Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos. Los peritos designados iniciaron las diligencias de recopilación de datos y elementos técnicos en el lugar de los hechos, un proceso que no cuenta con un plazo determinado para la emisión de conclusiones definitivas.

La aeronave involucrada en el siniestro es un helicóptero modelo Bell 430, fabricado en el año 2001, con una capacidad habilitada para un piloto y hasta siete pasajeros. Los registros de la Agencia Nacional de Aviação Civil indican que el aparato se encontraba en situación regular y poseía una certificación de operación con vigencia hasta el 11 de agosto de 2027.

Conmoción en Brasil: quiénes eran las víctimas fatales

El accidente cobró la vida de los cinco ocupantes que integraban el listado oficial de vuelo, sin registrar ningún sobreviviente. Entre los fallecidos se encontraba el cantante Geraldo Antônio de Carvalho, conocido artísticamente como Rick, y famoso por integrar el reconocido dúo sertanejo Rick e Renner.

El contingente también estaba integrado por el empresario, inversor y conferencista Bruno Avelar, fundador de un proyecto dedicado a la vinculación de negocios y asesor de campañas políticas.

Avelear era reconocido amigo de Neymar.

Las otras tres personas a bordo eran el camarógrafo y videomaker Paulo Soares —empleado de Avelar que llegó a publicar contenido del viaje en redes sociales antes del impacto—, el piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo y el copiloto Leopoldo Barros Teixeira.