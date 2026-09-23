Allanaron kiosco narco y se toparon con una menor drogada que era prostituida

Una investigación de dos meses sobre un kiosco narco que funcionaba en el oeste de Allen, Río Negro, terminó destapando una situación todavía más delicada: durante los allanamientos, la Policía encontró a una menor de edad en condiciones de extrema vulnerabilidad y bajo los efectos de drogas que estaba sometida a explotación sexual.

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El operativo fue el resultado del trabajo realizado durante aproximadamente dos meses por efectivos de Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen. Durante ese tiempo, los investigadores realizaron vigilancias y tareas de campo sobre tres domicilios hasta establecer cómo funcionaría el circuito de venta de drogas.

La lupa estaba puesta sobre un domicilio que, según la investigación, funcionaba como punto de comercialización de estupefacientes al menudeo. Pero las tareas policiales también permitieron detectar otros inmuebles que serían utilizados para guardar las sustancias y elementos relacionados con la actividad.

Dentro de los lugares allanados apareció la evidencia que buscaban los investigadores: se secuestró cocaína destinada a la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que ahora forman parte de la causa.

Seis hombres mayores de edad y un menor fueron identificados durante los procedimientos y quedaron vinculados a las actuaciones judiciales. La investigación deberá determinar ahora qué responsabilidad tuvo cada uno y cuál era el verdadero alcance de la presunta estructura de comercialización.

Menor víctima de trata

En uno de los domicilios, los policías encontraron a una joven menor de edad que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y completamente drogada.

Personal de Toxicomanía, Gendarmería y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) intervino para retirar a la menor del lugar y ponerla bajo resguardo, activando los mecanismos de asistencia correspondientes.

La Fiscalía Federal, Área de Atención Inicial, que dispuso la detención de un hombre mayor de edad en el marco de una investigación por trata de personas bajo la modalidad de explotación con fines sexuales.