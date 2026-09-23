Quién era el nene que murió tras sufrir graves quemaduras mientras prendía una cocina a leña

Un nene de siete años murió después de sufrir graves quemaduras cuando intentaba encender una cocina a leña en una casa en Misiones .

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El accidente ocurrió cerca de las 22 del domingo, en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial 6, en la localidad de Colonia Alberdi. La víctima fue identificada como Ramón Ismael Rivas.

Según las primeras averiguaciones, el nene habría intentado encender la cocina usando alcohol cuando se produjo una combustión que le provocó extensas quemaduras.

Después de recibir asistencia inicial, fue trasladado al Hospital Pediátrico de Posadas debido a la gravedad de las lesiones. El último parte médico indicaba que Rivas tenía gran parte del cuerpo quemado.

A pesar de la atención médica y de los esfuerzos de los profesionales, el nene murió en las últimas horas del lunes. El fallecimiento fue confirmado por personal del centro de salud a medios locales.

La Policía continúa con las actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente doméstico. Por disposición del magistrado interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación.

El caso generó conmoción entre los familiares y vecinos del nene, mientras avanza la investigación para establecer las circunstancias del hecho.

Tres hermanos jugaban con alcohol y un encendedor en Misiones: una nena de 7 años sufrió graves quemaduras

Semanas atrás, una nena de 7 años sufrió graves quemaduras mientras jugaba con sus dos hermanos en una casa de la localidad de Oberá, en Misiones.

De acuerdo con los primeros datos reunidos, los chicos jugaban con una rana y se les ocurrió quemarla. Para hacerlo, habrían agarrado alcohol y un encendedor que había en la casa.

Sin embargo, todo salió mal y la nena, al querer prender fuego al animal, empezó a quemarse. Sus hermanitos, en medio de la desesperación, pidieron ayuda a los vecinos.

Los agentes encontraron una botella de alcohol etílico derretida, que sumaron a la investigación. (Foto: Policía de Misiones)

El caso salió a la luz luego de que se viralizara una imagen en la que se pedía ayuda para la nena. A partir de esa publicación, la Policía de Misiones comenzó a investigar qué había ocurrido.

Como parte de las actuaciones, los bomberos hicieron un relevamiento en la vivienda y secuestraron un recipiente plástico que contenía alcohol etílico. El envase estaba parcialmente derretido y quedó incorporado a la investigación como un elemento de interés.