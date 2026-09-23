Aprehendieron a un menor en Chimbas cuando intentaba robar una bicicleta

El adolescente fue sorprendido por efectivos de la División Niñez y Adolescencia mientras sustraía el rodado de un local en Villa El Salvador. La bicicleta fue recuperada.

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Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Chimbas luego de ser sorprendido, según informaron fuentes policiales, cuando intentaba sustraer una bicicleta de un local ubicado en Villa El Salvador.

El procedimiento ocurrió cerca de las 11.50, cuando personal de la División Niñez y Adolescencia se encontraba realizando un oficio judicial en la zona. En ese momento, los efectivos observaron al joven mientras sacaba una bicicleta del comercio, mientras otra persona lo perseguía y pedía ayuda.

Ante esta situación, los policías intervinieron y lograron aprehender al adolescente y recuperar la bicicleta, de color verde.

Por el hecho tomó intervención el 2° Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que caratuló provisoriamente la causa como hurto calificado en grado de tentativa.