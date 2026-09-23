    • 23 de septiembre de 2026 - 09:27

    Aprehendieron a un menor en Chimbas cuando intentaba robar una bicicleta

    El adolescente fue sorprendido por efectivos de la División Niñez y Adolescencia mientras sustraía el rodado de un local en Villa El Salvador. La bicicleta fue recuperada.

    Bicicleta robada,

    Bicicleta robada,

    Foto:

    Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Chimbas luego de ser sorprendido, según informaron fuentes policiales, cuando intentaba sustraer una bicicleta de un local ubicado en Villa El Salvador.

    Leé además

    Quini 6.

    Un sanjuanino ganó casi $30 millones en el Quini 6: también hubo otros dos afortunados
    una abuela de 81 anos se atraganto con un saquito de yerba y fue salvada por policias

    Una abuela de 81 años se atragantó con un saquito de yerba y fue salvada por policías

    El procedimiento ocurrió cerca de las 11.50, cuando personal de la División Niñez y Adolescencia se encontraba realizando un oficio judicial en la zona. En ese momento, los efectivos observaron al joven mientras sacaba una bicicleta del comercio, mientras otra persona lo perseguía y pedía ayuda.

    Ante esta situación, los policías intervinieron y lograron aprehender al adolescente y recuperar la bicicleta, de color verde.

    Por el hecho tomó intervención el 2° Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que caratuló provisoriamente la causa como hurto calificado en grado de tentativa.

    El menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que en la Comisaría 17ª se realizaron las actuaciones legales correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Chevrolet Corsa que intentó robar el delincuente. 

    Fue atrapado mientras escondido en un baldío tras intentar robar un auto

         

    Misterio en Chimbas: atacaron a balazos a un joven de 18 años y dio dos versiones del hecho

    Este viernes 18 de septiembre, Chimbas celebra la llegada de la primavera.

    Chimbas celebra la primavera por adelantado: desde shows en vivo hasta un maratón en el parque

    El legajo tuvo un primer relato que no coincidía con la reconstrucción de los hechos. 

    Crimen de Gonzalo Martín Quinteros en Chimbas: ahora investigan a la novia, una chica de 16 años, como autora del disparo