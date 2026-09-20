Una abuela de 81 años se atragantó con un saquito de yerba y fue salvada por policías

La mujer no podía respirar cuando llegó el personal de la Unidad Operativa Centenario, que realizó maniobras de Heimlich y logró asistirla. Luego fue revisada por personal de emergencias.

Un momento de tensión se vivió este sábado en el barrio Las Alondras, en Chimbas, cuando una mujer de 81 años sufrió un episodio de asfixia luego de atragantarse, aparentemente, con un saquito de yerba.

Ante la emergencia, familiares o personas que se encontraban en el lugar solicitaron ayuda y rápidamente arribó personal policial de la Unidad Operativa Centenario. Los efectivos encontraron a la mujer con dificultades para respirar y actuaron de inmediato.

Los policías realizaron maniobras de Heimlich para intentar liberar las vías respiratorias. Tras la intervención, la mujer logró expulsar el elemento que le impedía respirar y volvió en sí, pudiendo recuperar la respiración.