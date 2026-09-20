    • 20 de septiembre de 2026 - 20:02

    Una abuela de 81 años se atragantó con un saquito de yerba y fue salvada por policías

    La mujer no podía respirar cuando llegó el personal de la Unidad Operativa Centenario, que realizó maniobras de Heimlich y logró asistirla. Luego fue revisada por personal de emergencias.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un momento de tensión se vivió este sábado en el barrio Las Alondras, en Chimbas, cuando una mujer de 81 años sufrió un episodio de asfixia luego de atragantarse, aparentemente, con un saquito de yerba.

    Leé además

    violento asalto a una abuela: huyo en moto, salto por los techos y termino detenido en villa hipodromo

    Violento asalto a una abuela: huyó en moto, saltó por los techos y terminó detenido en Villa Hipódromo
    Unión de Villa Krause.

    Unión y Desamparados igualaban 1-1 cuando se suspendió el partido por un corte de luz

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante la emergencia, familiares o personas que se encontraban en el lugar solicitaron ayuda y rápidamente arribó personal policial de la Unidad Operativa Centenario. Los efectivos encontraron a la mujer con dificultades para respirar y actuaron de inmediato.

    Los policías realizaron maniobras de Heimlich para intentar liberar las vías respiratorias. Tras la intervención, la mujer logró expulsar el elemento que le impedía respirar y volvió en sí, pudiendo recuperar la respiración.

    Minutos después llegó personal de emergencias médicas, que examinó a la mujer y constató que se encontraba fuera de peligro. El rápido accionar de los efectivos permitió asistirla durante el momento crítico hasta la llegada de los profesionales de salud.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Murió una mujer de 76 años tras ingresar a las frías aguas del lago Lácar

    Murió una mujer de 76 años tras ingresar a las frías aguas del lago Lácar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Chevrolet Corsa que intentó robar el delincuente. 

    Fue atrapado mientras escondido en un baldío tras intentar robar un auto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La gomería donde se produjo el violento ataque. 

    Un hombre amenazó con un cuchillo a dos gomeros, les rompió el local y terminó detenido

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La batería que el delincuente intentó robar.

    Sorprendieron a un delincuente robando en una casa y tratando de llevarse la batería de un auto

    Por Redacción Diario de Cuyo