    • 20 de septiembre de 2026 - 20:50

    Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abusar de tres jugadoras cuando eran adolescentes

    Horacio “Chacho” Asensio fue detenido en Mar del Plata por una causa iniciada a partir de denuncias por hechos que habrían ocurrido cuando dirigía al Club Deportivo Monte Hermoso.

    Horacio “Chacho” Asensio está acusado de tres casos de abusos sexual que habrían ocurrido entre 2012 y 2013. (Foto: gentileza La Brújula 24).

    Horacio “Chacho” Asensio está acusado de tres casos de abusos sexual que habrían ocurrido entre 2012 y 2013. (Foto: gentileza La Brújula 24).

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    La Justicia de Bahía Blanca ordenó la detención de Horacio “Chacho” Asensio, un entrenador de hockey acusado de cometer tres presuntos abusos sexuales contra jugadoras que eran adolescentes al momento de los hechos. La captura se concretó en las últimas horas en Mar del Plata.

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    Según la investigación, los episodios denunciados habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando Asensio estaba al frente del equipo del Club Deportivo Monte Hermoso. Las denunciantes señalaron situaciones que, de acuerdo con sus testimonios, habrían ocurrido tanto en el departamento del entrenador como durante viajes y actividades relacionadas con el hockey.

    La orden de detención fue dictada por la jueza Marisa Promé. El operativo se realizó en una vivienda del barrio Bosque Peralta Ramos, con participación de efectivos del GAD y de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

    La causa había permanecido durante años sin avances significativos debido a que las jóvenes no habían podido formalizar sus declaraciones. Sin embargo, un nuevo testimonio presentado meses atrás permitió reactivar la investigación y derivó en la orden de captura del entrenador, quien actualmente trabaja en un club de Mar del Plata.

    Entre los relatos incorporados al expediente aparecen acusaciones sobre conductas de índole sexual y situaciones de desnudez. Una de las denunciantes también habría señalado que el entrenador las hacía pesarse desnudas y que en algunas ocasiones se presentaba desnudo frente a ellas.

    Asensio quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a Bahía Blanca para ser indagado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La defensa podría plantear cuestiones relacionadas con la prescripción, debido al tiempo transcurrido desde los hechos, aunque la reciente presentación judicial podría incidir en el análisis de los plazos.

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