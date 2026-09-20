    • 20 de septiembre de 2026 - 11:43

    Un hombre amenazó con un cuchillo a dos gomeros, les rompió el local y terminó detenido

    El violento episodio ocurrió durante la madrugada en calle Brasil. El agresor, de 35 años, hirió a los trabajadores y destrozó la puerta del comercio antes de ser atrapado por la Policía a los pocos metros.

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    La gomería donde se produjo el violento ataque. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un sujeto de 35 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un violento ataque en el departamento Capital, donde amenazó con un arma blanca a dos gomeros, les causó lesiones y provocó serios destrozos en el local comercial donde trabajan.

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    El hecho se registró en calle Brasil, entre Avenida Rawson y Diagonal Don Bosco. Efectivos policiales que se dirigían a responder a un requerimiento fueron interceptados por dos jóvenes de 26 y 30 años, quienes manifestaron haber sido víctimas de una feroz agresión.

    Según el relato de los damnificados, el atacante los amedrentó con un elemento cortopunzante y les provocó heridas leves. Acto seguido, el sujeto descargó su furia contra el establecimiento arremetiendo violentamente contra la puerta de ingreso de la gomería hasta dañarla por completo.

    Con los datos aportados por las víctimas, los uniformados desplegaron un rápido patrullaje en la zona y lograron la aprehensión del sospechoso a escasos metros del lugar del ataque, precisamente en la intersección de Avenida Rawson y calle Brasil.

    El aprehendido, identificado por fuentes policiales como de apellido Tello (35), fue puesto a disposición de la UFI de Flagrancia. Quedó vinculado a un legajo judicial caratulado como amenazas agravadas por el uso de arma blanca, daño y lesiones leves. Por su parte, los dos trabajadores agredidos se encuentran fuera de peligro.

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