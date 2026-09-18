Cómo afilar un cuchillo en casa como un experto: métodos sencillos y efectivos

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Recuperar el filo de un cuchillo sin necesidad de herramientas profesionales es una tarea posible y muy útil para el día a día en la cocina. Con el paso del tiempo y el uso continuo, el filo de las hojas se desgasta, lo que no solo dificulta el corte de los alimentos, sino que también vuelve el trabajo más peligroso al requerir mayor fuerza y propiciar resbalones.

Para solucionar este problema de forma casera y sin gastar de más, existen métodos prácticos que devuelven el rendimiento óptimo a tus utensilios utilizando elementos cotidianos.

La piedra de afilar tradicional o el "truco de la taza" El método más efectivo y clásico en cualquier hogar es el uso de una piedra de afilar de grano doble. Para aplicarlo correctamente, se debe sumergir la piedra en agua durante unos minutos antes de comenzar. Luego, hay que apoyar el cuchillo manteniendo un ángulo constante de aproximadamente 15 a 20 grados respecto a la superficie. El movimiento debe ser firme y deslizante, desde la base del cuchillo hasta la punta, repitiendo el proceso varias veces en ambos lados de la hoja hasta notar que el filo se recupera.

Si no se cuenta con una piedra específica, un recurso de emergencia muy popular y funcional es utilizar la base sin esmaltar de una taza o plato de cerámica. La textura rugosa de la parte inferior de la loza actúa como un abrasivo suave ideal para sacar filo. Se repite la misma técnica que con la piedra: deslizar la hoja con cuidado, manteniendo el ángulo inclinado y haciendo pasadas alternadas para un desgaste uniforme.

El asentado y las precauciones fundamentales Una vez que el cuchillo recuperó su capacidad de corte, es recomendable realizar un asentado para pulir imperfecciones microscópicas. Esto se puede lograr pasando la hoja unas cuantas veces por un chaira o, en su defecto, por el lomo de otro cuchillo de acero inoxidable, siempre en dirección contraria al filo para evitar accidentes.