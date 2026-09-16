    • 16 de septiembre de 2026 - 20:13

    Mucho más que una joya: los insólitos usos del oro en la medicina y la tecnología espacial

    Desde pruebas de diagnóstico hasta prótesis y satélites, los usos del oro en la medicina y la tecnología demuestran su valor biológico.

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    Por Sofía Hache

    A lo largo de la historia, este metal precioso ha sido asociado con la riqueza, la joyería y el respaldo financiero de las naciones. Sin embargo, los fascinantes usos del oro en la medicina y la industria aeroespacial demuestran que sus propiedades químicas únicas lo convierten en un material insustituible para la salud.

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    La revolución de la salud: los usos del oro en la medicina moderna

    Más allá de su innegable atractivo estético en anillos y cadenas, el oro posee una serie de características fisicoquímicas extraordinarias: es biocompatible, extremadamente maleable, no se oxida ni se corroe y es un conductor térmico y eléctrico excepcional. Estas virtudes han permitido desarrollar aplicaciones médicas revolucionarias que salvan vidas a diario.

    Entre sus principales aplicaciones médicas y científicas destacan:

    • Nanopartículas para pruebas de diagnóstico diagnóstico: Las famosas pruebas de diagnóstico rápido (como los test de embarazo o de antígenos) utilizan diminutas partículas de oro coloidal para revelar resultados visuales precisos en pocos minutos.
    • Tratamientos contra la artritis reumatoide: Las sales de oro inyectables, conocidas en farmacología como crisoterapia, se emplean para reducir la inflamación articular en pacientes con enfermedades autoinmunes severas.
    • Medicina de precisión e implantología: Debido a su resistencia bacteriana y perfecta tolerancia en el organismo humano, se utiliza en implantes dentales, marcapasos, stents coronarios y prótesis auditivas de oído medio.
    • Terapias experimentales contra el cáncer: Nanopartículas de oro guiadas por láser se investigan para destruir selectivamente células tumorales sin dañar el tejido sano circundante.
    Oro.

    Oro.

    Un escudo protector en el espacio exterior

    En la exploración espacial, la minería del oro también cumple una función vital. Los cascos de los astronautas y los espejos del telescopio espacial James Webb están recubiertos con una delgada capa microscópica de oro para reflejar la radiación infrarroja y la radiación solar dañina.

    De esta manera, el metal amarillo demuestra que su verdadero valor no reside únicamente en las bóvedas de los bancos, sino en su capacidad para cuidar nuestra salud y ayudarnos a explorar el universo.

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