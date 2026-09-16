    • 16 de septiembre de 2026 - 17:51

    ¿Sabías que hay minerales en el celular? Los 200 componentes ocultos que hacen funcionar tu pantalla

    Aunque pese solo cien gramos, descubrir los minerales en el celular ayuda a entender la tecnología detrás de cada llamada y pantalla táctil.

    ¿Sabías que hay minerales en el celular? Los 200 componentes ocultos que hacen funcionar tu pantalla.

    ¿Sabías que hay minerales en el celular? Los 200 componentes ocultos que hacen funcionar tu pantalla.

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    Por Sofía Hache

    La tecnología de las telecomunicaciones se apoya en un proceso extractivo e industrial de alta precisión que pocos usuarios conocen en su vida cotidiana. Para comprender cómo interactuamos con las pantallas táctiles modernas, es necesario analizar los minerales en el celular y el rol fundamental que desempeñan los metales estratégicos.

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    ¿Cuáles son los principales minerales en el celular y para qué sirven?

    Detrás del vidrio brillante de los teléfonos móviles se oculta un complejo engranaje de la tabla periódica. Un smartphone promedio contiene más de 80 elementos químicos, 200 minerales y 300 aleaciones metálicas que permiten su funcionamiento inalámbrico, memoria de alta velocidad y cámaras de alta definición.

    La pr&oacute;xima vez que env&iacute;es un mensaje o captes una foto, record&aacute; que llev&aacute;s en tu bolsillo el resultado de una sofisticada cadena mineral y tecnol&oacute;gica global.

    La próxima vez que envíes un mensaje o captes una foto, recordá que llevás en tu bolsillo el resultado de una sofisticada cadena mineral y tecnológica global.

    Los componentes estrella dentro de tu smartphone

    • Microchips y procesadores: Se fabrican utilizando tantalio y niobio extraídos del coltán, un superconductor de alta resistencia térmica que permite miniaturizar los condensadores electrónicos.
    • Pantallas táctiles: Elaboradas con silicato de aluminio y recubiertas de óxido de indio y estaño para transmitir el impulso eléctrico del tacto. Además, emplean tierras raras para proyectar colores vívidos.
    • Baterías de ion de litio: Combinan litio, cobalto, níquel, cobre y grafito para garantizar cargas rápidas y almacenamiento duradero de energía.
    • Circuitos e interconexiones: Contienen metales preciosos e industriales como oro, plata, cobre, platino, paladio y tungsteno para conducir la electricidad sin sobrecalentamientos.

    La próxima vez que envíes un mensaje o captes una foto, recordá que llevás en tu bolsillo el resultado de una sofisticada cadena mineral y tecnológica global.

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