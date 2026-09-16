Aunque pese solo cien gramos, descubrir los minerales en el celular ayuda a entender la tecnología detrás de cada llamada y pantalla táctil.

¿Sabías que hay minerales en el celular? Los 200 componentes ocultos que hacen funcionar tu pantalla.

La tecnología de las telecomunicaciones se apoya en un proceso extractivo e industrial de alta precisión que pocos usuarios conocen en su vida cotidiana. Para comprender cómo interactuamos con las pantallas táctiles modernas, es necesario analizar los minerales en el celular y el rol fundamental que desempeñan los metales estratégicos.

¿Cuáles son los principales minerales en el celular y para qué sirven? Detrás del vidrio brillante de los teléfonos móviles se oculta un complejo engranaje de la tabla periódica. Un smartphone promedio contiene más de 80 elementos químicos, 200 minerales y 300 aleaciones metálicas que permiten su funcionamiento inalámbrico, memoria de alta velocidad y cámaras de alta definición.