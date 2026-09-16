A 300 metros de profundidad, la Cueva de los Cristales de Naica esconde gigantescas columnas de yeso formadas durante miles de años.

¿Cómo se descubrió la Cueva de los Cristales de Naica? La maravilla oculta a 300 metros bajo tierra.

Las profundidades de la Tierra albergan fenómenos geológicos capaces de deslumbrar a científicos y exploradores de todas las regiones del planeta. Entre las catedrales subterráneas más impactantes jamás encontradas, la Cueva de los Cristales de Naica destaca por albergar columnas de selenita de dimensiones colosales a temperaturas sumamente extremas.

Los secretos geológicos de la Cueva de los Cristales de Naica Ubicada en las galerías subterráneas de una mina en Chihuahua, México, esta cueva fue descubierta por mineros en el año 2000 mientras drenaban agua para continuar con las perforaciones de plomo y plata. En su interior se desplegó una cámara repleta de cristales de selenita de hasta 12 metros de largo y más de 55 toneladas de peso.