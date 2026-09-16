    • 16 de septiembre de 2026 - 18:01

    ¿Cómo se descubrió la Cueva de los Cristales de Naica? La maravilla oculta a 300 metros bajo tierra

    A 300 metros de profundidad, la Cueva de los Cristales de Naica esconde gigantescas columnas de yeso formadas durante miles de años.

    ¿Cómo se descubrió la Cueva de los Cristales de Naica? La maravilla oculta a 300 metros bajo tierra.

    ¿Cómo se descubrió la Cueva de los Cristales de Naica? La maravilla oculta a 300 metros bajo tierra.

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    Por Sofía Hache

    Las profundidades de la Tierra albergan fenómenos geológicos capaces de deslumbrar a científicos y exploradores de todas las regiones del planeta. Entre las catedrales subterráneas más impactantes jamás encontradas, la Cueva de los Cristales de Naica destaca por albergar columnas de selenita de dimensiones colosales a temperaturas sumamente extremas.

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    Los secretos geológicos de la Cueva de los Cristales de Naica

    Ubicada en las galerías subterráneas de una mina en Chihuahua, México, esta cueva fue descubierta por mineros en el año 2000 mientras drenaban agua para continuar con las perforaciones de plomo y plata. En su interior se desplegó una cámara repleta de cristales de selenita de hasta 12 metros de largo y más de 55 toneladas de peso.

    Ubicada en las galer&iacute;as subterr&aacute;neas de una mina en Chihuahua, M&eacute;xico, esta cueva fue descubierta por mineros en el a&ntilde;o 2000 mientras drenaban agua para continuar con las perforaciones de plomo y plata.

    Ubicada en las galerías subterráneas de una mina en Chihuahua, México, esta cueva fue descubierta por mineros en el año 2000 mientras drenaban agua para continuar con las perforaciones de plomo y plata.

    Un ambiente extremo y fascinante

    • Temperaturas de 58 °C: El ambiente interno alcanza casi 60 grados centígrados con una humedad relativa superior al 90%, lo que impide la respiración humana normal.
    • Límite de 10 minutos: Sin trajes refrigerados especiales equipados con tanques de oxígeno, los exploradores sólo pueden permanecer escasos minutos antes de perder el conocimiento.
    • Génesis de 500.000 años: La actividad magmática profunda mantuvo agua rica en minerales a temperatura constante durante milenios, permitiendo que las estructuras de cristal crecieran sin interrupción.
    Cueva de los Cristales de Naica.

    Cueva de los Cristales de Naica.

    Esta maravilla subterránea es considerada uno de los hallazgos geológicos más asombrosos de la historia moderna, demostrando los tesoros escondidos debajo de la corteza terrestre.

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