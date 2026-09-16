Insólito: venden un pingüino en San Juan

Una mujer publicó en Marketplace un aviso en el que ofrece vender o permutar un pingüino embalsamado de más de 50 años.

Un insólito aviso llamó la atención en Marketplace y rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios de San Juan. Una mujer publicó a la venta un pingüino embalsamado de más de 50 años, acompañado por varias fotografías del animal.

El aviso fue publicado bajo el título “Vendo o permuto pingüino envalsamado” y, en la descripción, la mujer detalló: “Pingüino envalsamado mas de 50 años en buen estado”.

Las imágenes muestran al ejemplar embalsamado, colocado sobre una superficie y conservado como una pieza de exhibición. La publicación ofrece la posibilidad de venderlo o permutarlo, aunque no trascendió el valor solicitado ni qué tipo de objeto aceptaría la propietaria a cambio.

El particular aviso generó sorpresa entre quienes se encontraron con la publicación en la plataforma de compraventa, especialmente por tratarse de un animal tan poco habitual en una venta de este tipo.