    • 16 de septiembre de 2026 - 13:26

    Insólito: venden un pingüino en San Juan

    Una mujer publicó en Marketplace un aviso en el que ofrece vender o permutar un pingüino embalsamado de más de 50 años.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un insólito aviso llamó la atención en Marketplace y rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios de San Juan. Una mujer publicó a la venta un pingüino embalsamado de más de 50 años, acompañado por varias fotografías del animal.

    Leé además

    Partido de despedida de Lionel Messi.

    Furor por la despedida de Messi: ofrecen viajes desde San Juan por $590.000 y ya se agotó la primera tanda
    El Gobierno nacional prevé algunas obras públicas como mantenimiento de rutas. 

    Presupuesto 2027: qué obras públicas incluyó el Gobierno nacional para San Juan y cuánto pretende destinar

    El aviso fue publicado bajo el título “Vendo o permuto pingüino envalsamado” y, en la descripción, la mujer detalló: “Pingüino envalsamado mas de 50 años en buen estado”.

    Las imágenes muestran al ejemplar embalsamado, colocado sobre una superficie y conservado como una pieza de exhibición. La publicación ofrece la posibilidad de venderlo o permutarlo, aunque no trascendió el valor solicitado ni qué tipo de objeto aceptaría la propietaria a cambio.

    El particular aviso generó sorpresa entre quienes se encontraron con la publicación en la plataforma de compraventa, especialmente por tratarse de un animal tan poco habitual en una venta de este tipo.

    Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el origen del pingüino ni sobre las circunstancias en las que fue embalsamado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Maximiliano Aguiar, será uno de los speakers de Hackear la Minería.

    Maximiliano Aguiar, en la previa a Hackear la Minería: "San Juan puede transformarse en un hub al que vienen los mejores"

    Víctor Emilio del Río.-

    Juicio por jurados: un experto que ya lo implementó en Chaco ve a San Juan preparada, con un acusatorio "de avanzada" y "oficinas modelo"

    san juan capacito a 150 policias para intervenir ante laboratorios clandestinos de drogas sinteticas

    San Juan capacitó a 150 policías para intervenir ante laboratorios clandestinos de drogas sintéticas

    El dólar blue volvió a subir en San Juan.

    El dólar blue subió en San Juan y el oficial se mantuvo estable, lejos del techo de la banda