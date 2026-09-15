San Juan capacitó a 150 policías para intervenir ante laboratorios clandestinos de drogas sintéticas

San Juan avanzó en la capacitación de sus fuerzas de seguridad frente a uno de los desafíos que plantea la expansión de las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas. Durante dos jornadas, unos 150 efectivos participaron de una formación teórico-práctica destinada a mejorar la preparación para intervenir ante posibles centros clandestinos de elaboración y procesamiento de estupefacientes.

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La propuesta fue organizada por la provincia junto al Ministerio de Seguridad de la Nación y convocó a integrantes de fuerzas de seguridad nacionales, del Servicio Penitenciario Provincial y de la Policía de San Juan. El objetivo fue brindarles herramientas para reconocer los riesgos que presentan estos escenarios y actuar de manera coordinada durante un procedimiento.

Uno de los ejes centrales estuvo puesto en los peligros químicos que pueden encontrarse en instalaciones utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. Los participantes trabajaron sobre las características de este tipo de sustancias, las nuevas sustancias psicoactivas y las precauciones necesarias para evitar que una intervención genere consecuencias para los propios efectivos o para terceros.

El taller contó con la participación de especialistas vinculados a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, además de expertos en drogas sintéticas, sustancias psicoactivas, profesionales de distintas disciplinas y químicos especializados en sustancias peligrosas.

Durante las jornadas, los efectivos recibieron conocimientos para identificar posibles centros clandestinos de elaboración, evaluar las condiciones de un lugar antes de intervenir y reconocer los riesgos derivados de la presencia de productos químicos y otras sustancias peligrosas.

La capacitación también incluyó instancias prácticas. A través de distintos escenarios de intervención, los participantes pudieron trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones similares a las que podrían enfrentar durante un procedimiento, con especial atención en la evaluación de riesgos y la aplicación de protocolos de seguridad.

Otro de los aspectos abordados fue el uso adecuado de elementos de protección personal, junto con las pautas para el manejo de sustancias químicas y la preservación de la integridad de los efectivos y de la comunidad durante una intervención.

Un desafío que requiere trabajo coordinado

La formación puso especial énfasis en la necesidad de que las distintas fuerzas y organismos puedan actuar de manera coordinada frente a procedimientos vinculados con el procesamiento ilícito de sustancias.

El trabajo conjunto permite establecer roles, evaluar las características de cada escenario y adoptar medidas de seguridad antes de avanzar sobre instalaciones que podrían contener productos químicos peligrosos.

Al finalizar las dos jornadas, los 150 efectivos incorporaron nuevas herramientas para reconocer las particularidades de los laboratorios clandestinos y los riesgos asociados a las drogas sintéticas, con el objetivo de mejorar la respuesta ante eventuales procedimientos.

Desde la provincia señalaron que la capacitación permanente de las fuerzas de seguridad constituye uno de los ejes de la gestión en materia de prevención y seguridad, en un contexto en el que aparecen nuevas modalidades vinculadas al delito y al tráfico y elaboración ilícita de estupefacientes.