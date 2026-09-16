El avance de la movilidad sustentable depende de la minería en autos eléctricos para obtener el cobre, litio y aluminio de sus baterías.

¿Por qué la minería en autos eléctricos requiere cuatro veces más cobre y toneladas de roca?

La transición hacia un transporte con cero emisiones directas de carbono está transformando radicalmente la industria automotriz y energética a nivel global. Sin embargo, el impacto de la minería en autos eléctricos resulta determinante para fabricar los paquetes de baterías de alta capacidad y los motores que impulsan estos vehículos.

El desafío clave de la minería en autos eléctricos y los minerales estratégicos A diferencia de un vehículo convencional con motor de combustión que utiliza cerca de 20 kilogramos de cobre, un auto eléctrico demanda entre 80 y 85 kilogramos de este metal. En el caso de los colectivos urbanos de pasajeros, esa cifra supera ampliamente los 300 kilogramos por unidad.