    • 16 de septiembre de 2026 - 17:55

    ¿Por qué la minería en autos eléctricos requiere cuatro veces más cobre y toneladas de roca?

    El avance de la movilidad sustentable depende de la minería en autos eléctricos para obtener el cobre, litio y aluminio de sus baterías.

    ¿Por qué la minería en autos eléctricos requiere cuatro veces más cobre y toneladas de roca?

    ¿Por qué la minería en autos eléctricos requiere cuatro veces más cobre y toneladas de roca?

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    Por Sofía Hache

    La transición hacia un transporte con cero emisiones directas de carbono está transformando radicalmente la industria automotriz y energética a nivel global. Sin embargo, el impacto de la minería en autos eléctricos resulta determinante para fabricar los paquetes de baterías de alta capacidad y los motores que impulsan estos vehículos.

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    El desafío clave de la minería en autos eléctricos y los minerales estratégicos

    A diferencia de un vehículo convencional con motor de combustión que utiliza cerca de 20 kilogramos de cobre, un auto eléctrico demanda entre 80 y 85 kilogramos de este metal. En el caso de los colectivos urbanos de pasajeros, esa cifra supera ampliamente los 300 kilogramos por unidad.

    A diferencia de un veh&iacute;culo convencional con motor de combusti&oacute;n que utiliza cerca de 20 kilogramos de cobre, un auto el&eacute;ctrico demanda entre 80 y 85 kilogramos de este metal.

    A diferencia de un vehículo convencional con motor de combustión que utiliza cerca de 20 kilogramos de cobre, un auto eléctrico demanda entre 80 y 85 kilogramos de este metal.

    El volumen bruto detrás de la transición verde

    • 48 toneladas de material bruto: Para obtener aproximadamente 500 kg de metales refinados para la batería de un solo auto, es necesario procesar decenas de toneladas de roca o salmuera.
    • Cobre en la batería y el motor: Se distribuye en los ánodos de las celdas de litio, en los cableados de alta tensión y en los kilómetros de hilo enrollado del motor eléctrico.
    • Litio, níquel y cobalto: Elementos clave para el almacenamiento de densidad energética que permiten autonomías superiores a los 400 kilómetros por carga.

    Entender la cantidad de recursos necesarios para esta tecnología permite dimensionar el rol neurálgico que la actividad extractiva sostenible desempeñará en las próximas décadas.

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