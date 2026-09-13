La minería alcanzó cifras inéditas en 2026: las exportaciones crecieron 75% y marcaron un récord histórico

El sector minero cerró la primera mitad de 2026 con su mayor nivel de exportaciones para un primer semestre. El oro concentró la mayor parte de los envíos, mientras que el litio consolidó su lugar como segundo complejo exportador.

La minería argentina alcanzó un “nuevo máximo” durante el primer semestre de 2026, con exportaciones por US$4.742 millones. El resultado representa una fuerte suba frente al mismo período de 2025 y se convirtió en el mejor registro para los primeros seis meses desde que existen estadísticas comparables.

Así lo refleja un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El crecimiento también se reflejó en la inversión extranjera directa acumulada. En términos interanuales, las exportaciones mineras aumentaron 75% respecto de los US$2.712 millones alcanzados entre enero y junio de 2025. Si la comparación se hace con 2024, cuando se habían registrado US$1.852 millones, el incremento llega al 156%.

En perspectiva histórica, el desempeño del primer semestre de 2026 duplica con creces el récord previo registrado en 2011 (US$2.260 millones) y multiplica por más de ocho los valores alcanzados hace dos décadas. Con estos resultados, el trabajo destacó que el sector minero llegó a explicar casi el 10% de las exportaciones totales de la Argentina en la primera mitad del año, marcando su máximo histórico.

El análisis por complejo Oro: se mantiene como el mineral líder al aportar aproximadamente el 61% del total exportado en el semestre. Aunque se prevé una menor producción física y mayores costos de extracción para 2026, los elevados precios internacionales permitieron sostener e incrementar el valor exportado.

se mantiene como el mineral líder al aportar aproximadamente el 61% del total exportado en el semestre. Aunque se prevé una menor producción física y mayores costos de extracción para 2026, los elevados precios internacionales permitieron sostener e incrementar el valor exportado. Litio: s e consolidó definitivamente como el segundo mineral en importancia exportadora, superando a la plata desde 2023, y ya representa cerca de una cuarta parte del total de los envíos mineros. En este primer semestre, el volumen físico exportado de litio creció más de un 68% interanual, impulsado por la puesta en marcha y ampliación de yacimientos.

e consolidó definitivamente como el segundo mineral en importancia exportadora, superando a la plata desde 2023, y ya representa cerca de una cuarta parte del total de los envíos mineros. En este primer semestre, el volumen físico exportado de litio creció más de un 68% interanual, impulsado por la puesta en marcha y ampliación de yacimientos. Plata: mantiene su posición como el tercer mineral exportado del país, acompañada también por el contexto favorable de cotizaciones internacionales. El ciclo exportador coincide con el mayor nivel de Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada en la historia de la minería argentina, ya que el stock en el sector alcanzó los US$24.849 millones a marzo de 2026, según el Banco Central (BCRA). Esta cifra implica que el capital extranjero inmovilizado en el país se duplicó en dos años, frente a US$12.402 millones en marzo de 2024, y casi se triplicó respecto de septiembre de 2019.

Dentro de la estructura de inversión, el segmento de explotación de minas y canteras encabeza el volumen acumulado, pasando de poco más de US$1.000 millones en 2017 a superar los US$13.000 millones en el último registro.