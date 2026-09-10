    • 10 de septiembre de 2026 - 12:20

    Industria sanjuanina: Carmeuse compró la participación mayoritaria de Caleras San Juan

    La compañía internacional pasó a ser la principal accionista de la firma sanjuanina. CSJ aseguró que mantendrá sin cambios sus operaciones y equipo profesional.

    Carmeuse adquirió una participación mayoritaria de Caleras San Juan y pasó a ser su principal accionista.

    Carmeuse adquirió una participación mayoritaria de Caleras San Juan y pasó a ser su principal accionista.

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    Caleras San Juan (CSJ) anunció una modificación en la composición de su paquete accionario y confirmó que Carmeuse adquirió una participación mayoritaria en la compañía, convirtiéndose en su principal accionista. La operación incorpora a uno de los grandes actores internacionales del mercado de la cal y productos derivados a una firma con fuerte presencia productiva en San Juan.

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    Desde CSJ buscaron llevar tranquilidad respecto del funcionamiento de la empresa y señalaron que las operaciones productivas, comerciales y de servicios continuarán sin modificaciones, al igual que la entrega de productos a sus clientes. La compañía también confirmó que el equipo profesional se mantendrá sin cambios y continuará con los planes y proyectos actualmente en marcha.

    Jeff Bittner y Rainer Regenberg, de Carmeuse, junto a Raúl, Germán y Pablo Cabanay y Martín Galván, de CSJ.

    Jeff Bittner y Rainer Regenberg, de Carmeuse, junto a Raúl, Germán y Pablo Cabanay y Martín Galván, de CSJ.

    Una operación con alcance regional

    Carmeuse informó que Caleras San Juan y sus afiliadas cuentan con una capacidad instalada de producción anual superior a las 750.000 toneladas, con una posición relevante para abastecer la creciente demanda de cal tanto en Argentina como en el centro de Chile.

    Para el grupo internacional, la adquisición complementa sus operaciones existentes en ambos países y amplía su capacidad para atender el mercado regional. Desde Caleras San Juan, en tanto, destacaron que el ingreso de Carmeuse como accionista principal permitirá generar nuevas sinergias y fortalecer la estabilidad, seguridad y confianza para sus clientes.

    La empresa sanjuanina vinculó además la operación con el creciente interés que viene despertando la minería argentina y con las nuevas condiciones para atraer inversiones al sector. Carmeuse, por su parte, anticipó que trabajará junto al actual equipo directivo de CSJ para garantizar la continuidad de la compañía.

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