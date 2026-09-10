Alarma en la cordillera sanjuanina: investigan la muerte de cientos de guanacos

Una preocupante escena encendió las alarmas en la cordillera de San Juan. La Secretaría de Ambiente investiga la muerte de un número todavía no determinado de guanacos en sectores de Iglesia y Calingasta , aunque los primeros relevamientos permiten estimar que podrían ser alrededor de 300 ejemplares. Por ahora, las autoridades remarcan que la cifra es preliminar y deberá ser precisada cuando puedan acceder a las zonas afectadas.

La principal hipótesis apunta a las condiciones climáticas excepcionales del último invierno . Las intensas nevadas habrían sorprendido a los animales en sectores de alta montaña antes de que pudieran realizar su habitual descenso hacia áreas con mejores condiciones para alimentarse, dejándolos prácticamente atrapados entre grandes acumulaciones de nieve.

El secretario de Ambiente de San Juan, Federico Ríos , explicó que el área de Conservación ya inició un relevamiento y monitoreo, aunque el difícil acceso impide por ahora obtener información completa. Parte de los primeros registros surgió de fotografías y datos aportados por empresas que trabajan en la montaña, además de relevamientos correspondientes a Iglesia y Calingasta.

Según explicó el funcionario, los guanacos suelen comenzar a descender hacia sectores más bajos durante agosto, buscando mejores condiciones para atravesar el invierno. Sin embargo, el adelantamiento de El Niño y la aparición de fuertes nevadas desde junio habrían modificado ese comportamiento, impidiendo que parte de la población pudiera abandonar la alta cordillera a tiempo.

La combinación de nieve profunda, dificultades para desplazarse y escasez de alimento aparece actualmente como la explicación con mayor peso. Ambiente considera que algunos ejemplares podrían haber muerto por inanición, aunque insistió en que todavía no existe una conclusión científica definitiva y deberán realizarse estudios antes de confirmar la causa.

Preparan un operativo para llegar hasta los animales

Ante la magnitud del hallazgo, la Provincia conformó una mesa de trabajo interministerial y comenzó a elaborar un protocolo para poder ingresar a las áreas comprometidas cuando las condiciones lo permitan. La intención es que equipos especializados lleguen hasta los animales, recolecten muestras biológicas y evalúen directamente el ambiente en el que se produjo la mortandad.

El análisis será clave también para descartar enfermedades u otros factores que puedan haber intervenido. Hasta entonces, el escenario climático seguirá siendo únicamente una hipótesis, aunque es la alternativa que las autoridades consideran más probable a partir de la información reunida hasta el momento.

El caso sanjuanino coincide, además, con otro episodio registrado en Santa Cruz, donde aparecieron más de 300 guanacos muertos en sectores cubiertos por nieve cercanos a la Ruta Nacional 40. Allí también se analiza el impacto de las condiciones climáticas extremas, aunque se estudia adicionalmente si alambrados rurales pudieron haber obstaculizado el desplazamiento de los animales.

El duro invierno también genera otras alertas

La enorme acumulación de nieve no preocupa solamente por sus consecuencias sobre la fauna terrestre. Ambiente también sigue de cerca lo que pueda ocurrir cuando avance el deshielo y cambien los niveles de los embalses y cursos de agua de la provincia, un proceso que podría modificar parámetros físicos y químicos dentro de los diques.

Esas variaciones podrían tener impacto sobre los peces y obligar a reforzar los monitoreos durante los próximos meses. Mientras tanto, la prioridad inmediata estará en la alta cordillera: determinar cuántos guanacos murieron realmente, establecer las causas y medir el alcance ambiental de un episodio que ya genera preocupación en San Juan.