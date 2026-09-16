    • 16 de septiembre de 2026 - 19:10

    El lado físico de la tecnología: los minerales de la inteligencia artificial que mueven al mundo

    Detrás de cada algoritmo y servidor de última generación se esconden los minerales de la inteligencia artificial como el silicio y el cobre.

    El lado físico de la tecnología: los minerales de la inteligencia artificial que mueven al mundo.

    El lado físico de la tecnología: los minerales de la inteligencia artificial que mueven al mundo.

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    Por Sofía Hache

    Aunque la tecnología digital suele percibirse como un fenómeno puramente abstracto almacenado en la nube, su funcionamiento diario depende por completo del mundo material. La demanda creciente de los minerales de la inteligencia artificial revela cómo la extracción de metales indispensables resulta crucial para construir los microchips, procesadores y servidores del futuro.

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    ¿Cuáles son los principales minerales de la inteligencia artificial y dónde se aplican?

    Cuando interactuamos con modelos de lenguaje, generadores de imágenes o sistemas de aprendizaje automático, tendemos a olvidar la gigantesca infraestructura de hardware que procesa cada orden. Cada centro de datos y supercomputadora dedicada al entrenamiento de redes neuronales requiere componentes metálicos de alta pureza extraídos mediante la minería moderna.

    Entre los elementos más determinantes se encuentran:

    • Silicio de alta pureza: Es el semiconductor por excelencia. Constituye la base de las obleas de los procesadores gráficos y chips de procesamiento donde corren los modelos algorítmicos.
    • Cobre: Es el gran conductor eléctrico de la era digital. Una sola granja de servidores de inteligencia artificial requiere miles de kilómetros de cableado de cobre para alimentar los sistemas y disipar la energía.
    • Coltán (Tantalio y Niobio): Imprescindibles para fabricar condensadores en miniatura que resistan temperaturas extremas dentro de placas de circuito impreso de densidad ultra alta.
    • Tierras Raras (Neodimio y Disprosio): Esenciales para los potentes imanes de los sistemas de almacenamiento de datos de alta velocidad y los motores de refrigeración líquida.
    Cobre.

    Cobre.

    El consumo energético y los nuevos metales estratégicos

    La expansión acelerada de los centros de procesamiento no solo demanda metales tradicionales, sino también minerales vinculados con la transmisión eficiente de electricidad. El cobalto, el níquel y el litio juegan un papel indirecto pero vital al respaldar las baterías industriales que protegen a los servidores ante eventuales cortes de suministro eléctrico.

    A medida que las computadoras requieren mayor capacidad de cálculo, la industria minera evoluciona hacia estándares de extracción cada vez más precisos y sustentables, consolidando la unión indestructible entre la geología terrestre y la frontera tecnológica del código.

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