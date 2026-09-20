    • 20 de septiembre de 2026 - 11:38

    Sorprendieron a un delincuente robando en una casa y tratando de llevarse la batería de un auto

    El sujeto de 43 años fue aprehendido en el interior de la Villa Maturano tras ingresar a un domicilio y violentar un vehículo estacionado.

    La batería que el delincuente intentó robar.

    La batería que el delincuente intentó robar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 43 años fue aprehendido durante la madrugada luego de protagonizar un raid delictivo en el departamento Capital, donde ingresó a una vivienda para sustraer herramientas y posteriormente intentó robar la batería de un vehículo estacionado.

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    El hecho se desencadenó cuando efectivos de la División Comando Urbano, que realizaban recorridas de prevención y seguridad, fueron alertados por el operador de la línea de emergencias 911 sobre la presencia de un desconocido en actitud sospechosa en el interior de la Villa Maturano.

    Al arribar al lugar señalado, los uniformados visualizaron un automóvil con el capó levantado y a un sujeto en el habitáculo. Al percatarse de la llegada de la patrulla policial, el delincuente intentó darse a la fuga a pie, pero fue rápidamente interceptado y reducido a los pocos metros.

    Seguidamente, los agentes localizaron al propietario del rodado, un hombre de 40 años, quien constató que el aprehendido, identificado por fuentes policiales como de apellido Agüero, había intentado sustraer la batería del vehículo tras cortar uno de los cables de corriente.

    En el mismo procedimiento se logró determinar que el sospechoso había ingresado previamente al domicilio de la víctima, de donde había logrado sustraer una cuchara de albañil, un destornillador, tres llaves fijas, una llave de amoladora y un par de borceguíes de trabajo con punta de acero color marrón.

    Por orden de las autoridades judiciales intervinientes, Agüero quedó vinculado a un legajo caratulado como hurto simple y robo en grado de tentativa en concurso real, a disposición de la UFI de Flagrancia.

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