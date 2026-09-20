Fue atrapado mientras escondido en un baldío tras intentar robar un auto

El delincuente forzó la cerradura de un Chevrolet Corsa durante la madrugada y huyó con las manos vacías.

Un joven de 19 años fue aprehendido en las primeras horas de este domingo luego de intentar robar un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública, en el departamento Chimbas.

El hecho se registró cerca de las 02:48 en el interior del Barrio El Alba. Efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre un Chevrolet Corsa color gris que permanecía estacionado con las puertas abiertas y en actitud sospechosa.

Al arribar al sitio, los agentes se entrevistaron con la propietaria del vehículo, una mujer de 53 años, quien constató que desconocidos habían forzado la cerradura de una de las puertas para ingresar al habitáculo. Afortunadamente, los malvivientes no lograron sustraer ningún elemento del interior del rodado.

Con los datos recabados, el personal policial desplegó un rastrillaje por las inmediaciones y logró individualizar a un sospechoso que vestía campera roja y pantalón corto en un terreno descampado, ubicado hacia el cardinal norte del barrio y a solo 150 metros del vehículo dañado.