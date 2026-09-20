Murió una mujer de 76 años tras ingresar a las frías aguas del lago Lácar

Ani De La Cruz Riffo era una vecina conocida de San Martín de los Andes. Se descompensó luego de entrar al agua y, pese a los intentos de reanimación, falleció. La Justicia investiga el caso como “muerte dudosa”.

Una mujer de 76 años murió luego de ingresar al lago Lácar, en San Martín de los Andes. El episodio ocurrió durante la mañana del sábado en la zona de la Costanera, cerca de la escultura de Los Ciervos, donde se desplegó un operativo de emergencia.

La víctima fue identificada como Ani De La Cruz Riffo, una vecina conocida y querida de la localidad, según confirmó el comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23. Su hijo fue quien reconoció el cuerpo tras el episodio.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la mujer ingresó al lago por sus propios medios y permaneció durante unos instantes en un sector de poca profundidad. Un testigo advirtió que comenzó a realizar movimientos extraños y dio aviso a las autoridades.

Al lugar llegaron efectivos policiales, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina, quienes lograron retirar a la mujer del agua cuando todavía presentaba signos vitales. Ya en la costa, sufrió una fuerte descompensación y los equipos realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, pero no lograron reanimarla.

Uno de los elementos que analiza la investigación es la baja temperatura del agua del lago Lácar, que durante esta época del año puede ubicarse entre los 5 y 8 grados. Una de las hipótesis iniciales apunta a que el frío pudo haber desencadenado un cuadro de hipotermia y una posterior descompensación, aunque la causa concreta de la muerte deberá determinarse mediante la autopsia.