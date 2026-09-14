    • 14 de septiembre de 2026 - 12:56

    Una mujer se tiró desde un piso 15 y cayó sobre un cochecito de bebé: dos muertos

    La mujer cayó sobre el cochecito donde se encontraba el pequeño. Ocurrió en Kazajistán.

    Una mujer se tiró desde un piso 15 y cayó sobre un cochecito de bebé: dos muertos.

    Una mujer se tiró desde un piso 15 y cayó sobre un cochecito de bebé: dos muertos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Astaná, Kazajistán, una joven de 27 años y un niño de apenas 2 años perdieron la vida en un trágico suceso. La mujer, cuya identidad no fue revelada para proteger la privacidad de las familias involucradas, se lanzó desde la ventana de un piso quince, impactando de lleno sobre el cochecito en el que se encontraba el pequeño.

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    Las autoridades locales en Astaná respondieron rápidamente al incidente y confirmaron que el niño murió debido a las graves heridas sufridas por el golpe. Inmediatamente se puso en marcha una investigación penal para despejar las incógnitas que rodean a este suceso luctuoso. Hasta el momento, las causas que llevaron a la mujer a caer aún no han sido esclarecidas, pero las primeras hipótesis sugieren que pudo tratarse de un intento de suicidio.

    Los vecinos de la zona del incidente, en estado de shock, registraron en video los aterradores momentos que precedieron al evento. En las imágenes, se observa a la joven sentada en la cornisa de la ventana, lo que contribuye a las teorías de un acto deliberado. Esta impactante medición del trágico panorama ha remontado nuevamente la discusión sobre la salud mental y el soporte social en la región.

    El incidente de Astaná no es aislado. Según informa el Ministerio de Emergencias de Kazajistán, en los primeros meses de 2026, al menos 60 niños han caído de ventanas, con un saldo fatal de cinco pequeños perdiendo la vida y otros 55 teniendo que ser hospitalizados debido a las lesiones sufridas.

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