Una mujer se tiró desde un piso 15 y cayó sobre un cochecito de bebé: dos muertos.

En un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Astaná, Kazajistán, una joven de 27 años y un niño de apenas 2 años perdieron la vida en un trágico suceso. La mujer, cuya identidad no fue revelada para proteger la privacidad de las familias involucradas, se lanzó desde la ventana de un piso quince, impactando de lleno sobre el cochecito en el que se encontraba el pequeño.

Las autoridades locales en Astaná respondieron rápidamente al incidente y confirmaron que el niño murió debido a las graves heridas sufridas por el golpe. Inmediatamente se puso en marcha una investigación penal para despejar las incógnitas que rodean a este suceso luctuoso. Hasta el momento, las causas que llevaron a la mujer a caer aún no han sido esclarecidas, pero las primeras hipótesis sugieren que pudo tratarse de un intento de suicidio.

Los vecinos de la zona del incidente, en estado de shock, registraron en video los aterradores momentos que precedieron al evento. En las imágenes, se observa a la joven sentada en la cornisa de la ventana, lo que contribuye a las teorías de un acto deliberado. Esta impactante medición del trágico panorama ha remontado nuevamente la discusión sobre la salud mental y el soporte social en la región.