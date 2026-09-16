Violento asalto a una abuela: huyó en moto, saltó por los techos y terminó detenido en Villa Hipódromo

Un gravísimo hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de Villa Hipódromo, en la provincia de San Juan. Un delincuente de 30 años fue aprehendido tras una intensa persecución policial que incluyó una huida a pie por los techos, luego de perpetrar un asalto en una vivienda del barrio UTA.
El suceso ocurrió en inmediaciones de las calles 11 de Septiembre y Necochea, y quedó formalmente caratulado bajo los delitos de robo en concurso real con violación de domicilio (dos hechos) y daño agravado, en el marco del sistema de Flagrancia.
El raid delictivo y la persecución
De acuerdo con el parte oficial, la víctima resultó ser una mujer de 82 años. El alerta se disparó a través del equipo policial cuando los efectivos tomaron conocimiento de que un malviviente, a bordo de una motocicleta Yamaha de color azul, había cometido un arrebato y robo domiciliario para luego darse a la fuga a toda velocidad.
El sujeto ingresó por el interior del Lote 5, tomó el conector y continuó su huida a bordo del rodado por calle Jáchal en dirección a Villa Congreso.
Al verse cercado por los móviles policiales, el sospechoso abandonó la motocicleta en calle Urquiza —al este de Jáchal— y continuó la fuga a pie, trepándose a las techumbres de varias viviendas de la zona en un desesperado intento por eludir a la Justicia. Sin embargo, el operativo cerrojo desplegado por los uniformados permitió interceptarlo y reducirlo en los techos.
Secuestros y causa judicial
El aprehendido fue identificado como Sánchez Zárate, de 30 años. Tras su captura, los efectivos procedieron al secuestro de todos los elementos malhabidos y los instrumentos utilizados para el ilícito:
La motocicleta Yamaha YBR de color azul.
Un bolsito de color negro.
Una llave de domicilio perteneciente a la víctima.
Dinero en efectivo en moneda nacional.
Un teléfono celular marca ZTE de color gris con funda transparente.
Tras la aprehensión, se dio inmediato inicio al procedimiento especial de Flagrancia, por lo que el delincuente será sometido a los Tribunales locales en las próximas horas para definir su situación procesal.