Violento asalto a una abuela: huyó en moto, saltó por los techos y terminó detenido en Villa Hipódromo

El delincuente asaltó un domicilio, escapó en moto y luego intentó huir saltando por las techumbres de varias viviendas en Villa Hipódromo. Fue capturado por la Policía y quedó vinculado a Flagrancia.

Un gravísimo hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de Villa Hipódromo, en la provincia de San Juan. Un delincuente de 30 años fue aprehendido tras una intensa persecución policial que incluyó una huida a pie por los techos, luego de perpetrar un asalto en una vivienda del barrio UTA.

El suceso ocurrió en inmediaciones de las calles 11 de Septiembre y Necochea, y quedó formalmente caratulado bajo los delitos de robo en concurso real con violación de domicilio (dos hechos) y daño agravado, en el marco del sistema de Flagrancia.

El raid delictivo y la persecución De acuerdo con el parte oficial, la víctima resultó ser una mujer de 82 años. El alerta se disparó a través del equipo policial cuando los efectivos tomaron conocimiento de que un malviviente, a bordo de una motocicleta Yamaha de color azul, había cometido un arrebato y robo domiciliario para luego darse a la fuga a toda velocidad.

El sujeto ingresó por el interior del Lote 5, tomó el conector y continuó su huida a bordo del rodado por calle Jáchal en dirección a Villa Congreso.

Al verse cercado por los móviles policiales, el sospechoso abandonó la motocicleta en calle Urquiza —al este de Jáchal— y continuó la fuga a pie, trepándose a las techumbres de varias viviendas de la zona en un desesperado intento por eludir a la Justicia. Sin embargo, el operativo cerrojo desplegado por los uniformados permitió interceptarlo y reducirlo en los techos.