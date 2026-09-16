La carta del femicida de Camila Vecchiarello: agradeció a su ex y descargó su bronca contra el Instituto de Gendarmería

Antes de ser detenido por el crimen de la joven de 26 años, el acusado dejó un mensaje dirigido a su familia, a la familia de Camila y a su expareja. También cuestionó duramente al instituto donde, según sus palabras, había estudiado la víctima.

El acusado de matar a Camila Vecchiarello estará preso por un año hasta que llegue el juicio.

La investigación por el femicidio de Camila Vecchiarello, la joven de 26 años encontrada sin vida en Barreal, sumó un nuevo elemento: una carta o mensaje atribuido al acusado del crimen, Carlos Gonzalo Rivero, en el que se despide de sus seres queridos, pide perdón por lo ocurrido y expresa su enojo contra el Instituto de Gendarmería.

Qué dice la carta El texto tiene un fuerte tono de despedida. En uno de sus primeros pasajes, el acusado se dirige a su familia y a la familia de Camila: “Solo quería decir perdón a mi familia y a la familia de Camila. Por todo”. Luego reconoce que, según sus propias palabras, era consciente de que las disculpas llegaban tarde.

“Ya sé que es tarde para pedir disculpas, pero lo siento. Por todo me despido con el alma destrozada. Me ganó la locura de hacer algo que va a lastimar a muchas personas”, expresa en el mensaje, en referencia al impacto que el crimen tendría sobre ambas familias.

También deja instrucciones vinculadas con su teléfono, números de contacto y contraseñas para que se lo dejen a su hermana. En otro tramo, se dirige a una expareja, Aylén Palermo, a quien agradece por haberlo escuchado y acompañado: “Te agradezco por todo. Gracias por escucharme siempre también. Te amo. Espero que tus sueños se cumplan siempre”.

Pero el mensaje también contiene una fuerte descarga contra el Instituto de Gendarmería. El acusado cuestiona el trato que, según su versión, recibió una joven que “viene con sueños y logros” y sostiene que desde la institución “le bajaron todo eso”.