    • 16 de septiembre de 2026 - 18:03

    La carta del femicida de Camila Vecchiarello: agradeció a su ex y descargó su bronca contra el Instituto de Gendarmería

    Antes de ser detenido por el crimen de la joven de 26 años, el acusado dejó un mensaje dirigido a su familia, a la familia de Camila y a su expareja. También cuestionó duramente al instituto donde, según sus palabras, había estudiado la víctima.

    El acusado de matar a Camila Vecchiarello estará preso por un año hasta que llegue el juicio.&nbsp;

    El acusado de matar a Camila Vecchiarello estará preso por un año hasta que llegue el juicio. 

    Foto:

    EDITADA CON IA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el femicidio de Camila Vecchiarello, la joven de 26 años encontrada sin vida en Barreal, sumó un nuevo elemento: una carta o mensaje atribuido al acusado del crimen, Carlos Gonzalo Rivero, en el que se despide de sus seres queridos, pide perdón por lo ocurrido y expresa su enojo contra el Instituto de Gendarmería.

    Leé además

    Carlos Gonzalo Rivero quedó imputado por el femicidio de Camila Vecchiarello. 

    "Ella se clavó los cuchillos", la insólita versión que dio el femicida de Camila Vecchiarello
    Carlos Rivero y Camila Vecchiarello, la víctima del femicidio en Barreal.

    Femicidio en Barreal: Camila Vecchiarello estaba embarazada cuando fue asesinada por su esposo

    Qué dice la carta

    El texto tiene un fuerte tono de despedida. En uno de sus primeros pasajes, el acusado se dirige a su familia y a la familia de Camila: “Solo quería decir perdón a mi familia y a la familia de Camila. Por todo”. Luego reconoce que, según sus propias palabras, era consciente de que las disculpas llegaban tarde.

    “Ya sé que es tarde para pedir disculpas, pero lo siento. Por todo me despido con el alma destrozada. Me ganó la locura de hacer algo que va a lastimar a muchas personas”, expresa en el mensaje, en referencia al impacto que el crimen tendría sobre ambas familias.

    También deja instrucciones vinculadas con su teléfono, números de contacto y contraseñas para que se lo dejen a su hermana. En otro tramo, se dirige a una expareja, Aylén Palermo, a quien agradece por haberlo escuchado y acompañado: “Te agradezco por todo. Gracias por escucharme siempre también. Te amo. Espero que tus sueños se cumplan siempre”.

    Pero el mensaje también contiene una fuerte descarga contra el Instituto de Gendarmería. El acusado cuestiona el trato que, según su versión, recibió una joven que “viene con sueños y logros” y sostiene que desde la institución “le bajaron todo eso”.

    “Hay tantas injusticias”, afirma antes de referirse nuevamente al instituto con términos insultantes. En ese tramo del escrito también deja un número telefónico y menciona a una persona.

    El contenido del mensaje forma parte de los elementos que los investigadores analizan para reconstruir qué ocurrió antes y después de la muerte de Camila Vecchiarello. Las expresiones del acusado constituyen su propia versión de los hechos y deberán ser contrastadas con el resto de la evidencia reunida en la investigación.

    La causa es investigada como femicidio, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer con precisión la secuencia que terminó con la muerte de la joven en Barreal.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Carlos Gonzalo Rivero quedó imputado por el femicidio de Camila Vecchiarello.

    Femicidio de Camila Vecchiarello en Barreal: su esposo cambió de cuchillo para lograr el crimen

    el crimen en un complejo de gendarmes y un amor fugaz que termino en tragedia

    El crimen en un complejo de gendarmes y un amor fugaz que terminó en tragedia

    violento asalto a una abuela: huyo en moto, salto por los techos y termino detenido en villa hipodromo

    Violento asalto a una abuela: huyó en moto, saltó por los techos y terminó detenido en Villa Hipódromo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Claudio Contardi continuará detenido tras la decisión del Tribunal de Casación bonaerense.

    Confirmaron la condena al exmarido de Julieta Prandi y le redujeron seis meses la pena

    Por Redacción Diario de Cuyo