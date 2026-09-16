La carta del femicida de Camila Vecchiarello: agradeció a su ex y descargó su bronca contra el Instituto de Gendarmería

La investigación por el femicidio de Camila Vecchiarello, la joven de 26 años encontrada sin vida en Barreal, sumó un nuevo elemento: una carta o mensaje atribuido al acusado del crimen, Carlos Gonzalo Rivero, en el que se despide de sus seres queridos, pide perdón por lo ocurrido y expresa su enojo contra el Instituto de Gendarmería.
Qué dice la carta
El texto tiene un fuerte tono de despedida. En uno de sus primeros pasajes, el acusado se dirige a su familia y a la familia de Camila: “Solo quería decir perdón a mi familia y a la familia de Camila. Por todo”. Luego reconoce que, según sus propias palabras, era consciente de que las disculpas llegaban tarde.
“Ya sé que es tarde para pedir disculpas, pero lo siento. Por todo me despido con el alma destrozada. Me ganó la locura de hacer algo que va a lastimar a muchas personas”, expresa en el mensaje, en referencia al impacto que el crimen tendría sobre ambas familias.
También deja instrucciones vinculadas con su teléfono, números de contacto y contraseñas para que se lo dejen a su hermana. En otro tramo, se dirige a una expareja, Aylén Palermo, a quien agradece por haberlo escuchado y acompañado: “Te agradezco por todo. Gracias por escucharme siempre también. Te amo. Espero que tus sueños se cumplan siempre”.
Pero el mensaje también contiene una fuerte descarga contra el Instituto de Gendarmería. El acusado cuestiona el trato que, según su versión, recibió una joven que “viene con sueños y logros” y sostiene que desde la institución “le bajaron todo eso”.
“Hay tantas injusticias”, afirma antes de referirse nuevamente al instituto con términos insultantes. En ese tramo del escrito también deja un número telefónico y menciona a una persona.
El contenido del mensaje forma parte de los elementos que los investigadores analizan para reconstruir qué ocurrió antes y después de la muerte de Camila Vecchiarello. Las expresiones del acusado constituyen su propia versión de los hechos y deberán ser contrastadas con el resto de la evidencia reunida en la investigación.
La causa es investigada como femicidio, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer con precisión la secuencia que terminó con la muerte de la joven en Barreal.