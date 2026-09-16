Confirmaron la condena al exmarido de Julieta Prandi y le redujeron seis meses la pena

Casación rechazó los principales planteos de la defensa y mantuvo la condena contra Claudio Contardi. La sentencia quedó en 18 años y seis meses de prisión.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó este miércoles la condena contra Claudio Contardi por los abusos sexuales cometidos contra Julieta Prandi durante su relación, aunque resolvió reducir en seis meses la pena original. De esta manera, la sentencia pasó de 19 años a 18 años y seis meses de prisión.

La resolución fue adoptada después de analizar el recurso presentado por la defensa de Contardi, que había planteado, entre otros puntos, la nulidad del juicio, cuestionamientos sobre la prueba utilizada y objeciones a la modalidad en la que fue juzgado. Casación rechazó la mayor parte de esos argumentos y mantuvo tanto la responsabilidad penal como la detención del condenado.

Por qué le redujeron seis meses la condena Los jueces entendieron que una de las agravantes consideradas originalmente para establecer los 19 años no había sido suficientemente fundamentada. Se trataba de una valoración vinculada con la conducta posterior de Contardi y sus características personales.

Por ese motivo hicieron lugar parcialmente al recurso y fijaron la pena definitiva en 18 años y seis meses, sin modificar la calificación legal ni los aspectos centrales del fallo. También volvió a ser rechazado el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa.

Casación sostuvo además que el relato de Prandi resultó coherente y estuvo respaldado por testimonios de familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales de la salud. El tribunal consideró probado un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual, así como el grave daño ocasionado en su salud mental.