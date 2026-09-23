    • 23 de septiembre de 2026 - 10:55

    Hallan sin vida a un anciano y a una mujer: ¿la mató y se suicidó?

    La principal hipótesis que maneja la Justicia es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una pareja fue encontrada sin vida en el interior de un departamento ubicado en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires, en un hecho que genera gran conmoción en la región. De acuerdo con la información difundida por los medios Clarín y Primera Plana, la principal hipótesis que maneja la Justicia es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

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    El hallazgo se produjo en un domicilio situado en la calle Muratore al 3100, en el barrio Santa Julia, en la zona sur de la ciudad. Según los primeros datos recolectados en la investigación, las víctimas fueron identificadas como un hombre de 85 años, de apellido Pereyra, y una mujer de aproximadamente 50 años, cuyos datos filiatorios aún se intentan confirmar formalmente ya que no se hallaron identificaciones suyas en el lugar.

    Los peritajes preliminares y el estado en el que se encontraban los cuerpos indican que el hecho trágico habría ocurrido al menos tres días antes de que los efectivos policiales ingresaran a la propiedad tras el aviso correspondiente.

    En el lugar se desplegó un importante operativo coordinado por la Policía Bonaerense y personal de la Policía Científica. La causa se encuentra a cargo del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) interviniente, quien se hizo presente en la escena para supervisar las medidas de prueba y las diligencias orientadas a esclarecer con precisión las circunstancias y la mecánica de lo sucedido.

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