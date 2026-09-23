"Poseídos por el demonio" asesinaron a un adolescente de 16 años

Los sospechosos fueron detenidos tras una denuncia por violencia de género realizada por la madre de la víctima.

Un adolescente de 16 años fue asesinado en el norte de Córdoba y por el crimen quedaron detenidos su padrastro y el hijo de este. La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba y su cuerpo fue encontrado por efectivos policiales que acudieron a una vivienda luego de una denuncia por violencia de género realizada por su madre.

El hecho ocurrió en el paraje Higuera Vieja. Antonella Vanesa Torres, de 39 años, se presentó en la comisaría de la zona para denunciar a su pareja, Hermenegildo Acosta, por violencia de género. La mujer advirtió además que sus hijos permanecían en el domicilio y que podían estar en peligro.

A partir de esa denuncia, una comisión policial se dirigió hasta la vivienda. Al ingresar, los agentes encontraron a Córdoba muerto y con múltiples lesiones. Los investigadores aguardan el resultado preliminar de la autopsia para establecer las circunstancias y la mecánica del fallecimiento, aunque durante la inspección del lugar fueron hallados indicios de disparos de arma de fuego.

Según informó el medio El DoceTv, Acosta se encontraba dentro de la casa cuando llegaron los policías y fue detenido sin oponer resistencia. El hombre sostuvo que la mujer y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que ambos pretendían matarlo.

Además del padrastro, de 35 años, los investigadores detuvieron a su hijo, de 17, señalado como presunto partícipe del ataque que terminó con la vida del adolescente.