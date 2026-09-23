    • 23 de septiembre de 2026 - 10:29

    "Poseídos por el demonio" asesinaron a un adolescente de 16 años

    Los sospechosos fueron detenidos tras una denuncia por violencia de género realizada por la madre de la víctima.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 16 años fue asesinado en el norte de Córdoba y por el crimen quedaron detenidos su padrastro y el hijo de este. La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba y su cuerpo fue encontrado por efectivos policiales que acudieron a una vivienda luego de una denuncia por violencia de género realizada por su madre.

    Leé además

    El padrastro de la víctima permanece como el principal acusado.

    Asesinaron de un escopetazo en la cabeza a un adolescente de 16 años y su padrastro es el principal sospechoso
    horror: asesinaron de un escopetazo en la cabeza a un adolescente y su padrastro es el principal sospechoso

    Horror: asesinaron de un escopetazo en la cabeza a un adolescente y su padrastro es el principal sospechoso

    El hecho ocurrió en el paraje Higuera Vieja. Antonella Vanesa Torres, de 39 años, se presentó en la comisaría de la zona para denunciar a su pareja, Hermenegildo Acosta, por violencia de género. La mujer advirtió además que sus hijos permanecían en el domicilio y que podían estar en peligro.

    A partir de esa denuncia, una comisión policial se dirigió hasta la vivienda. Al ingresar, los agentes encontraron a Córdoba muerto y con múltiples lesiones. Los investigadores aguardan el resultado preliminar de la autopsia para establecer las circunstancias y la mecánica del fallecimiento, aunque durante la inspección del lugar fueron hallados indicios de disparos de arma de fuego.

    Según informó el medio El DoceTv, Acosta se encontraba dentro de la casa cuando llegaron los policías y fue detenido sin oponer resistencia. El hombre sostuvo que la mujer y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que ambos pretendían matarlo.

    Además del padrastro, de 35 años, los investigadores detuvieron a su hijo, de 17, señalado como presunto partícipe del ataque que terminó con la vida del adolescente.

    Acosta quedó imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. En tanto, su hijo fue acusado de homicidio calificado por alevosía.

    Fuente: NA.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Disparos en Turquía.

    Un adolescente disparó con una escopeta frente a una escuela en Turquía y dejó 11 alumnos heridos

    Uriel Ríos, la víctima.

    Se entregó el adolescente de 16 años señalado por el crimen de Uriel Ríos

    jueza Laura Beatriz de Marinis.

    Quién es la jueza porteña que cuestionó la nueva ley penal juvenil y sobreseyó a un adolescente

    Foto: Diario de Cuyo.

    Una ciudad deportiva para los chicos