    • 22 de septiembre de 2026 - 18:34

    Asesinaron de un escopetazo en la cabeza a un adolescente de 16 años y su padrastro es el principal sospechoso

    El principal sospechoso es su padrastro, de 31 años, quien habría protagonizado una fuerte discusión con la madre del joven antes del ataque.

    El padrastro de la víctima permanece como el principal acusado.
    El padrastro de la víctima permanece como el principal acusado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 16 años fue asesinado de un disparo de escopeta en la cabeza durante la noche en una zona rural de Copacabana, al norte de Córdoba. El crimen ocurrió en el paraje Las Higueras Viejas y tiene como principal sospechoso a su padrastro, un hombre de 31 años.

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    De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, el episodio habría comenzado con una fuerte discusión entre el sospechoso y la madre del adolescente. En medio de la situación, la mujer habría salido de la vivienda en busca de ayuda y, durante ese momento, el hombre habría atacado al joven.

    El disparo impactó directamente en la cabeza del adolescente, quien murió en el acto. La Justicia intenta ahora establecer con precisión qué sucedió dentro de la vivienda y reconstruir la secuencia que terminó con el homicidio.

    Investigan el crimen como femicidio vinculado

    La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, que ordenó las primeras medidas para determinar las circunstancias del asesinato y las responsabilidades de las personas que estuvieron vinculadas con el episodio.

    El expediente fue caratulado inicialmente como femicidio vinculado, una figura que contempla el asesinato de una persona en un contexto de violencia de género cuando el crimen está relacionado con una mujer. En este caso, los investigadores buscan determinar qué relación tuvo el homicidio del adolescente con el conflicto que el sospechoso habría mantenido con su madre.

    Luego del ataque se desplegó un importante operativo con efectivos de la Policía Rural y de la Departamental Ischilín, mientras avanzaban las tareas para localizar al presunto autor.

    También investigan la posible participación de otro familiar

    En las primeras informaciones vinculadas al caso apareció además el nombre de un hermano de la víctima como posible involucrado. Sin embargo, hasta el momento no fueron precisadas oficialmente las circunstancias de esa eventual participación ni cuál sería su situación dentro de la investigación.

    También existen versiones diferentes respecto de la situación del principal sospechoso. Algunas informaciones indican que habría una persona detenida, mientras que otras señalan que el padrastro habría escapado del lugar y era buscado mediante un operativo cerrojo.

    Por ahora, la investigación continúa en Copacabana, mientras la Fiscalía reúne pruebas y testimonios para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

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