Denuncian que un hombre intentó ahorcar a un chico de 8 años que se identificó como varón trans: "¿Vos qué sos, nene o nena?"

Un nene de ocho años que se identificó como varón trans, que cruzaba la calle para mostrarle un juguete a una amiga, fue víctima de un violento ataque en Plottier, en la provincia de Neuquén.

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“¿Vos qué sos, nene o nena?”, lo increpó un hombre de 47 años, justo antes de empujarlo al piso e intentar ahorcarlo.

El chico consiguió zafarse y corrió hasta su casa para pedirle ayuda a su papá. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y ahora forma parte de la investigación judicial.

La familia de la víctima realizó la denuncia y el agresor fue detenido poco después de la agresión por la Policía. Desde entonces, permanece bajo custodia mientras la Justicia determina la calificación legal del hecho y las próximas medidas.

El ataque y la reacción de la familia

En principio, la familia recibió protección policial y un botón antipánico, mientras que el nene fue atendido en el Hospital de Plottier.

Jessica Valenzuela, integrante de Nueva Crianza, una organización que acompaña a familias y niñeces trans en Neuquén, contó que el atacante era conocido en el barrio, aunque no mantenía una relación cercana con la familia.

“El nene logró escaparse y pidió ayuda a su papá. Todo quedó capturado por cámaras de seguridad”, relató, en diálogo con La Mañana de Neuquén.

“La identidad no se agrede”

Desde la organización sostienen que la filmación permite observar un ataque que describieron como “largo e intencional” y vinculado, según su interpretación, con la identidad del niño.

“Nosotros vamos a seguir adelante con la familia hasta que esto se esclarezca y se le dé el cargo que corresponde. No queremos que vuelva al barrio”, expresó Valenzuela.

Mientras avanza la causa, organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su repudio y reclamaron medidas de protección para el niño y su familia. “No podemos naturalizar que una infancia tenga miedo de jugar en su propio barrio”, señalaron desde Nueva Crianza.

El caso también volvió a poner en el centro el reclamo por el respeto a las identidades de las infancias trans. “La identidad no se agrede. La identidad no se cuestiona. La identidad se respeta”, remarcaron desde la organización.