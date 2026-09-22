    • 22 de septiembre de 2026 - 19:12

    Accidente laboral: murió un operario tras caer de 7 metros mientras desmontaba una antena en Rawson

    Alan Joel Lucero, de 23 años, sufrió graves heridas luego de pisar un tragaluz que cedió en un galpón de Rawson. Fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, pero murió horas después. La UFI Delitos Especiales investiga el presunto siniestro laboral.

    El operario cayó de un techo a siete metros de altura y murió.

    El operario cayó de un techo a siete metros de altura y murió.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Un operario murió este martes tras caer desde unos 7 metros de altura mientras realizaba tareas de desmonte de una antena en un galpón ubicado en Rawson. La víctima fue identificada como Alan Joel Lucero y, según informó el Ministerio Público Fiscal, se encontraba trabajando junto a otros operarios cuando pisó un tragaluz que cedió y provocó su caída.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 12 horas, en un predio alquilado por Grúas San Blas SA, que sería propiedad de la empresa Barceló. De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la UFI Delitos Especiales, Lucero se encontraba sobre el tinglado del galpón realizando tareas vinculadas al desmonte de una antena cuando se produjo el accidente.

    Tras la caída, el trabajador sufrió graves lesiones y fue asistido de inmediato. Personal de emergencias dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson en código rojo, debido a la gravedad de su estado. Pese a las maniobras médicas realizadas, murió horas después como consecuencia de las heridas sufridas.

    Investigan las condiciones en las que trabajaba

    A partir del fallecimiento, la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Delitos Especiales, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y cuáles eran las condiciones de seguridad en el lugar.

    Las primeras actuaciones indican que el tragaluz cedió cuando el operario lo pisó, provocando que cayera al vacío desde una altura aproximada de siete metros. De todos modos, la mecánica del episodio todavía se encuentra bajo investigación.

    En el lugar trabajó personal de la brigada especializada, bajo las órdenes del comisario Maximiliano Molina, además de efectivos de la comisaría jurisdiccional y de Policía Científica. Los investigadores realizaron distintas medidas y todavía quedan pendientes algunos relevamientos del predio.

    La Fiscalía también ordenó el levantamiento del cuerpo para realizar la autopsia, procedimiento que permitirá avanzar en las actuaciones vinculadas con el fallecimiento.

    La causa fue informada como un presunto siniestro laboral con fallecido y, hasta el momento, no hay personas detenidas. En la investigación intervienen el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.

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