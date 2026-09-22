    • 22 de septiembre de 2026 - 14:04

    Golpeó a un trabajador municipal por "llegar tarde" y zafó de ser condenado

    Fue acusado de lesiones leves y amenazas tras una agresión ocurrida contra un trabajador en un predio de recolección de residuos de Capital.

    El acusado atacó a un trabajador municipal de la Capital.&nbsp;

    El acusado atacó a un trabajador municipal de la Capital. 

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    Un hombre acusado de golpear a un trabajador municipal durante una discusión en un predio de recolección de residuos de Capital evitó llegar a juicio luego de acceder a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.

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    Golpiza un trabajador municipal de Capital

    Se trata de Nelson Marcelo Aballay, quien fue imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas. En el caso intervino el fiscal Cristian Gerarduzzi, con la asistencia del ayudante fiscal Francisco Rodríguez.

    El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2026, alrededor de las 17:05, en calle Estados Unidos, entre 25 de Mayo y Boulogne Sur Mer, Capital, donde funciona un predio de la Municipalidad de Capital destinado a la recolección de residuos.

    Según la acusación, hasta ese lugar llegó la víctima a bordo de su camión particular utilizado para el transporte de residuos y se encontró con Aballay. De acuerdo con su relato, el acusado comenzó a reclamarle por la hora en la que había llegado.

    El intercambio derivó en una discusión que terminó con una agresión física. Siempre según la investigación, Aballay le dio un golpe de puño en la zona de la nariz y la boca, provocándole lesiones visibles y un abundante sangrado.

    Tras la agresión se solicitó la intervención del servicio de emergencias y efectivos policiales procedieron a la aprehensión de Aballay. Con la llegada del personal policial se dio intervención al ayudante fiscal de turno, quien, luego de comunicarse con el fiscal Gerarduzzi, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

    Finalmente, las partes arribaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por un año, que fue establecido como salida alternativa al proceso penal.

    Durante ese período, Aballay deberá cumplir trabajo no remunerado para el Estado, realizar una reparación simbólica y respetar la prohibición de llevar adelante actos molestos o turbatorios hacia la víctima.

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