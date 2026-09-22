Robó juguetes de una unión vecinal y una moto: recibió tres meses de prisión efectiva

Un hombre fue condenado a tres meses de prisión efectiva tras reconocer su participación en dos hechos de robo cometidos durante agosto en la ciudad de San Juan. La Justicia resolvió que Mauricio Agustín Martínez cumpla la pena en el Servicio Penitenciario y, además, dispuso declararlo reincidente.

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La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad , a cargo del fiscal Oscar Ghilardi, junto a los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y Juan Manuel García Castrillón y la auxiliar María Susana Videla. El expediente fue resuelto mediante un juicio abreviado , con la acumulación de dos legajos.

El primero de los hechos ocurrió el 3 de agosto de 2026 , cuando Martínez ingresó a la Unión Vecinal del Barrio del Carmen , ubicada en calle San Lorenzo al 1900.

Según la investigación, el hombre ejerció violencia sobre una ventana para ingresar al inmueble y, una vez en el interior, sustrajo distintos juguetes. Después colocó los elementos en una bolsa negra y abandonó el lugar.

La investigación continuó a partir de ese episodio y permitió vincular al acusado con un segundo hecho ocurrido posteriormente.

También se llevó una motocicleta

En una segunda oportunidad, Martínez ingresó a un domicilio ubicado sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital. Allí dejó abandonada la bolsa que contenía los juguetes sustraídos de la unión vecinal.

De acuerdo con el expediente, posteriormente sustrajo una motocicleta marca Gilera y una mochila que contenía elementos personales del damnificado.

Los investigadores lograron recuperar tanto la motocicleta como los juguetes que habían sido denunciados como robados.

Tras la acumulación de ambos legajos, la Justicia condenó a Martínez por el delito de robo, en calidad de autor, contemplado en los artículos 164 y 45 del Código Penal.

El acuerdo alcanzado en el juicio abreviado determinó una pena de tres meses de prisión efectiva, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, por sus antecedentes, fue declarado reincidente.