    • 22 de septiembre de 2026 - 11:12

    El penitenciario acusado de violar a un reo durante una requisa intentó recuperar la libertad, pero se la rechazaron

    Alfaro Tejada seguirá preso durante 2 meses mientras avanza la investigación por el presunto abuso sexual de un interno que regresaba de una salida transitoria.

    El penitenciario Alfaro Tejada seguirá preso en una dependencia policial.&nbsp;

    El penitenciario Alfaro Tejada seguirá preso en una dependencia policial. 

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    Según fuentes judiciales, la defensa, a cargo del abogado Mario Padilla, impugnó la resolución que dispuso la prisión preventiva. Entre sus argumentos sostuvo que la medida no estaba debidamente fundamentada, que no existía peligro de fuga y que mantener al penitenciario privado de su libertad implicaba, según su planteo, un adelantamiento de pena.

    El pedido fue analizado en una nueva instancia judicial. De acuerdo con las fuentes consultadas, la fiscal Marcela Torres coincidió con algunos de los argumentos expuestos por la defensa, aunque sostuvo que todavía restaban medidas de prueba por realizar para completar la investigación y consideró necesario mantener la prisión preventiva durante el plazo fijado inicialmente.

    El abogado Mario Padilla presentó un recurso de impugnación a la medida coercitiva contra Alfaro Tejada, pero el juez Eduardo Raed se lo rechazó.

    El abogado Mario Padilla presentó un recurso de impugnación a la medida coercitiva contra Alfaro Tejada, pero el juez Eduardo Raed se lo rechazó.

    Finalmente, el juez de impugnación, Eduardo Raed, resolvió confirmar la prisión preventiva por dos meses, por lo que Alfaro Tejada continuará detenido. Desde la defensa señalaron que, una vez cumplido ese período, consideran que no existirían nuevos elementos que justifiquen una eventual extensión de la medida.

    Padilla también sostuvo, según las fuentes judiciales, que desde la perspectiva de la defensa la mayoría de los elementos incorporados hasta el momento al legajo son de descargo para el penitenciario. La investigación, sin embargo, continúa y la Fiscalía todavía tiene medidas pendientes para determinar qué ocurrió durante el procedimiento de requisa.

    La acusación contra el penitenciario

    Alfaro Tejada está imputado por un presunto abuso sexual contra un interno condenado, además de los delitos de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

    La acusación sostiene que el hecho ocurrió cuando el interno regresaba de una salida transitoria y era sometido al procedimiento de requisa antes de volver a ingresar al penal. Durante el control, los agentes habrían sospechado que llevaba un elemento extraño en el interior de su cuerpo, situación que posteriormente fue descartada tras una intervención médica en el Hospital Marcial Quiroga.

    Para la Fiscalía, durante ese procedimiento se habría producido el abuso. El protocolo, según se expuso en la audiencia de formalización, establecía que una intervención de esas características debía ser realizada por personal médico y no por un agente penitenciario.

    La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Especiales, que intervino inicialmente a través del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera. Durante el avance de la investigación se incorporaron, entre otras pruebas, registros de cámaras de seguridad y una rueda de reconocimiento.

    Uno de los motivos considerados para mantener al acusado detenido fue el riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido a que Alfaro Tejada trabajaba en el Servicio Penitenciario Provincial y podía tener contacto o vínculos con potenciales testigos del caso.

    Por ahora, el penitenciario continuará privado de su libertad mientras la Fiscalía profundiza la investigación. La prisión preventiva tiene un plazo de dos meses y su eventual continuidad deberá ser analizada por la Justicia de acuerdo con el avance de la causa y las pruebas que se incorporen.

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