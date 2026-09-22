Mataron de once tiros a un joven en Códoba y detuvieron a tres personas

Lautaro Figueroa, de 22 años, murió después de recibir once disparos durante un ataque ocurrido el domingo por la noche en la avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita, en Río Cuarto, Córdoba.

Video: así detenían a los acusados de un crimen

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Por el crimen hay tres personas detenidas y los investigadores sospechan que el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre personas que se conocían y tenían antecedentes penales.

El episodio fue detectado por operadores de la Central de Monitoreo, que advirtieron un enfrentamiento y dieron aviso a los móviles policiales.

Cuando los efectivos llegaron al lugar detuvieron inicialmente a dos hombres de 20 y 27 años. Mientras tanto, Figueroa fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital San Antonio de Padua.

Debido a la gravedad de las heridas, su muerte fue confirmada durante la mañana siguiente.

Los primeros detenidos fueron identificados como Brian Jesús Bustos, de 20 años, señalado como el presunto autor de los disparos, y Jonathan Catastro, de 27.

Parte de la secuencia quedó registrada en un video filmado por testigos. Según las imágenes incorporadas a la investigación, uno de los atacantes efectuó varios disparos contra Figueroa cuando ya se encontraba tendido en el suelo.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo del fiscal Luciano Rodríguez, de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto.

En el marco de la investigación también se realizó un allanamiento en el que detuvieron a una mujer de 22 años. Durante ese procedimiento fueron secuestrados una moto Honda Wave, prendas de vestir y un teléfono celular.

De esta manera, son tres las personas detenidas hasta el momento.

Por qué investigan un posible ajuste de cuentas

Uno de los puntos centrales de la investigación es la relación que existía entre Figueroa y Bustos, señalado como el presunto tirador.

Según fuentes del caso citadas por medios locales, ambos tenían antecedentes penales y se conocían de antes. Los investigadores sostienen que incluso habrían participado juntos en distintos robos.

Ese vínculo llevó a los investigadores a poner en duda que todo haya comenzado únicamente por una pelea callejera circunstancial.

Por ese motivo, la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque la Justicia todavía debe determinar el móvil del crimen y establecer cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.