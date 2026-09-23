Rawson: discutieron porque no colaboraba con los gastos de la casa y le pegó un palazo en la cabeza a su tío

El dramático episodio ocurrió en el interior de la Villa Novoa. El agresor, de 32 años, fue detenido por la Policía tras atacar a la víctima con un palo de 80 centímetros. Interviene la UFI CAVIG.

Una discusión familiar por cuestiones de convivencia y dinero escaló este martes al plano de la violencia extrema en el departamento Rawson. Un hombre de 32 años terminó aprehendido por la Policía luego de atacar a golpes a su propio tío con un palo de madera en medio de una pelea originada porque no colaboraba con los gastos económicos del hogar que compartían.

El violento episodio se registró alrededor de las 13:30 en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Jáchal y Perona, en la Villa Novoa. De acuerdo con el reporte oficial, un llamado de emergencia al CISEM alertó sobre una persona sumamente agresiva en la zona, por lo que un móvil del Comando Sur —con jurisdicción en la Comisaría 24°— se desplazó de inmediato hacia el lugar.

La discusión y el ataque Al arribar al domicilio, los efectivos policiales se entrevistaron con la víctima, identificada como Cabrera (de 50 años). El hombre relató que momentos antes mantuvo una fuerte discusión con su sobrino debido a que le exigía que aportara dinero para los gastos diarios de la casa, una colaboración económica que el joven evitaba sistemáticamente.

La pelea verbal subió de tono rápidamente hasta que el agresor tomó un palo de madera de aproximadamente 80 centímetros de largo y le propinó un golpe directo a la altura de la sien. La agresión le provocó un corte cortante en la ceja derecha, motivo por el cual la propia víctima decidió dar aviso a las fuerzas de seguridad a través del 911.