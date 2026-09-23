Rawson: llega una renovada Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro

Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad” , Rawson realizará el 2 y 3 de octubre una nueva edición de uno de sus encuentros culturales más importantes. La Superiora se transformará durante dos jornadas en un gran ecosistema de libros, educación, pensamiento, arte, innovación, tecnología, producción, emprendedurismo y participación ciudadana, con espacios para todas las edades.

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La Municipalidad de Rawson se prepara para vivir la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre de 2026, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, con entrada libre y gratuita, bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”.

Después de 16 ediciones, la tradicional feria inicia una nueva etapa y amplía su propuesta para convertirse en mucho más que un encuentro editorial. Durante dos jornadas, La Superiora será un gran punto de encuentro cultural, educativo, productivo y comunitario, donde convivirán los libros, el pensamiento, el arte, la educación, la innovación, la producción, la tecnología, la memoria y la participación ciudadana.

La Expo podrá visitarse de 8 a 22 horas, mientras que los shows se desarrollarán de 20 a 00 horas, generando una programación extendida que permitirá disfrutar de distintas propuestas a lo largo de ambas jornadas.

Escritores, artistas, estudiantes, docentes, universidades, instituciones, emprendedores, empresas, organizaciones sociales y vecinos serán protagonistas de una edición que busca entender a la cultura como una herramienta capaz de construir identidad, conocimiento, oportunidades y desarrollo.

Una feria, muchas formas de encontrarnos

Uno de los grandes cambios de esta 17° edición será la conformación de diferentes espacios temáticos, diseñados para que cada público encuentre propuestas y experiencias de acuerdo con sus intereses.

El Espacio Sentir Nacional será el corazón conceptual de la Feria y estará destinado a pensar la Argentina desde la cultura. Allí se desarrollarán debates y conversaciones junto a escritores, intelectuales, historiadores, científicos, artistas, trabajadores, referentes sociales, universidades y juventudes, abordando temas estratégicos para el país.

Por su parte, el Espacio Futura estará dedicado a la educación, la innovación y las oportunidades, especialmente pensado para quienes están construyendo su próximo paso. Incluirá oferta educativa, formación profesional, orientación vocacional, capacitación, empleo, emprendedurismo, ciencia y tecnología, vocaciones científicas y tecnológicas y herramientas para construir proyectos de vida.

El Espacio Forum pondrá el foco en la producción, innovación y desarrollo, reuniendo a empresas, cámaras empresariales, universidades, organismos públicos y emprendedores. La propuesta contempla conferencias, paneles, rondas de vinculación, presentación de proyectos, experiencias de innovación, encuentros sectoriales y networking, con el objetivo de generar alianzas y fortalecer el ecosistema productivo regional.

También tendrá protagonismo el Espacio Comunidad, destinado a la participación ciudadana y la construcción colectiva. Organizaciones sociales, instituciones educativas, clubes, bibliotecas populares, centros culturales, colectividades, cooperativas y organismos públicos podrán mostrar su trabajo y generar nuevos vínculos mediante proyectos comunitarios, iniciativas culturales y ambientales, actividades solidarias, redes de cooperación, voluntariado y experiencias territoriales.

El Espacio Editorial y Literario mantendrá al libro como eje fundacional de la Feria, reuniendo a editoriales, librerías, autores, ilustradores, bibliotecas, gestores culturales y lectores, con el propósito de promover la producción editorial argentina y democratizar el acceso a la lectura.

Las niñas y niños también tendrán un lugar especialmente diseñado para ellos a través del Espacio de las Infancias, concebido como un laboratorio de descubrimiento en el que se combinarán juego, libros, arte, ciencia e imaginación.

Narración, teatro, ilustración, música, experimentos científicos, tecnología, robótica, juegos cooperativos, propuestas sensoriales y actividades adaptadas a diferentes edades serán algunas de las experiencias disponibles para los más chicos.

La edición 2026 incorporará además un Espacio Streaming y Medios Digitales, que funcionará como estudio de producción audiovisual para ampliar el alcance de la Feria y generar contenidos que trasciendan las dos jornadas.

Habrá transmisiones en vivo, entrevistas con escritores e invitados, podcast de la Feria, microdocumentales, cápsulas culturales, archivo audiovisual permanente y participación de creadores de contenido y comunicadores culturales.

Además, este espacio tendrá un perfil formativo y participativo para estudiantes relacionados con la comunicación, el periodismo, la producción audiovisual y el marketing digital.

La Feria de Emprendedores permitirá visibilizar proyectos vinculados al libro, la creatividad y la producción cultural. Allí podrán encontrarse editoriales independientes, encuadernación artesanal, ilustración, objetos inspirados en la literatura, juegos didácticos, arte gráfico, cómics y novelas gráficas, productos tecnológicos aplicados a la lectura, artesanos y emprendedores en general.

La propuesta contará también con foodtrucks, sumando una alternativa gastronómica a la experiencia integral de la Feria.

Concursos para aprender, crear y construir comunidad

La 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro contará con diferentes concursos destinados a estudiantes de distintos niveles educativos.

Para Nivel Inicial* se realizará el concurso “Maqueta Educación Vial”, donde los más pequeños podrán representar mediante maquetas situaciones y aprendizajes relacionados con la educación vial.

Los estudiantes de Nivel Primario* podrán participar del “Proyecto sobre Medio Ambiente”, desarrollando propuestas que permitan investigar, reflexionar y generar acciones vinculadas al cuidado ambiental.

Para Nivel Secundario se desarrollará “Construir Memoria”, una iniciativa que invita a las juventudes a investigar, recordar, producir y construir memoria colectiva mediante historias, testimonios, documentos, investigaciones, producciones artísticas y otras expresiones.

En el ámbito de la Capacitación Laboral se realizará “Emprender en Economía Circular”, destinado a proyectos de emprendedurismo capaces de generar oportunidades económicas a partir de modelos relacionados con la economía circular.

A su vez, estudiantes de Escuelas de Adultos podrán participar de “Raíces de Rawson: Historias que Construyen Comunidad”, convirtiéndose en recopiladores y narradores de historias locales para recuperar recuerdos, experiencias, saberes y testimonios significativos para la comunidad.

Finalmente, estudiantes de 5° año del Nivel Secundario podrán sumarse al “Desafío del Conocimiento*, un concurso de preguntas y respuestas sobre historia, cultura, literatura y cultura general de Rawson. Cada curso podrá conformar un equipo integrado por tres estudiantes, que competirán en rondas eliminatorias hasta alcanzar la gran final.

Las bases, condiciones e inscripciones de los diferentes concursos están disponibles en la web oficial de la Feria: www.municipioderawson.gob.ar/ferialibro. Para consultas también se encuentra disponible el teléfono 2644816231

Destacados invitados y presentaciones

La programación contará con la participación de escritores, especialistas y referentes de distintos ámbitos que llegarán a Rawson para presentar libros y protagonizar charlas y disertaciones.

Entre ellos se encuentra Santiago Liaudat, quien tendrá a cargo la disertación “Leer a León XIV – Magnifica Humanitas”.

También participará Mario Breuer con la presentación de “Rec & Roll”, una obra que recorre la historia de la grabación de algunos de los discos más emblemáticos del rock nacional, contada por uno de los protagonistas del sonido argentino de las últimas cuatro décadas. El libro aborda además la transformación de la industria discográfica durante los últimos 50 años e incorpora experiencias y herramientas relacionadas con el mundo del sonido.

Nahuel Sosa y Pablo Bercovich presentarán “Planificación o dependencia. El desarrollo nacional, de la calle al Palacio”, una obra que analiza la planificación como herramienta para pensar el desarrollo y la autonomía nacional en un escenario internacional atravesado por la competencia entre Estados y nuevas disputas de poder.

Asimismo, Matías Kulfas presentará “Producir en la nueva globalización”, una propuesta que recorre las transformaciones de las formas de producción y comercio mundial y plantea interrogantes sobre el futuro de la globalización, las posibilidades de desarrollo de los países periféricos y el rol de Argentina en el nuevo escenario internacional.

Felicitas Bonavitta llegará con “La Casta”, una obra que indaga en nombres, vínculos y relaciones que conforman el entorno del gobierno libertario y analiza la promesa política de terminar con los privilegios de la denominada “casta”.

La Feria contará además con la presentación de dos libros a cargo de Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez: “La continuidad de la historia. Explicación marxista del fenómeno de la República Popular China” y “Diálogo Este-Oeste. China y el Sur Global de China News Service”.

A su vez, Marcelo Rodríguez y Alexia Massholder presentarán “Cuadernos Marxistas. Edición especial por el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz”.

El procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, presentará “Reflexiones en el Nuevo Mundo”, obra que recopila columnas de opinión de temática jurídica y aborda aspectos de la sociedad contemporánea vinculados con los avances tecnológicos, los procesos decisionales, los sistemas jurídicos internacionales, la política criminal, el derecho penal y las instituciones jurídicas.

Finalmente, Alexia Massholder brindará una charla sobre “Cultura Popular y Revolucionaria. La figura de Mercedes Sosa”, incorporando a la programación un espacio dedicado a reflexionar sobre una de las figuras fundamentales de la cultura popular argentina.

Escritores, artistas y referentes culturales pueden sumarse

La Municipalidad de Rawson mantiene abierta además la convocatoria para escritores, escritoras, grupos literarios, gestores culturales, artistas, colectivos culturales, editoriales y librerías que quieran formar parte de esta nueva edición.

La inscripción se realiza de manera digital y tendrá como fecha límite el 25 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas, a través de www.municipioderawson.gob.ar/ferialibro.

Con una propuesta renovada y transversal, Rawson buscará que durante el 2 y 3 de octubre La Superiora se convierta en un gran punto de encuentro provincial, reuniendo cultura, literatura, educación, producción, tecnología, pensamiento, oportunidades y participación ciudadana.

Después de 16 ediciones, la Feria abre un nuevo capítulo con una premisa que resume el espíritu de esta transformación: una feria, muchas formas de encontrarnos, porque el futuro se escribe en comunidad.