El gobernador Orrego entregó 1.800 netbooks a alumnos de 5to grado de escuelas de Rawson.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la entrega de computadoras a estudiantes de 5° grado de escuelas de gestión estatal de Rawson , durante un acto realizado en el estadio Aldo Cantoni. La iniciativa forma parte del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro” , que busca ampliar el acceso a herramientas tecnológicas dentro del sistema educativo.

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Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes , y el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray , además de otras autoridades provinciales.

En total, en esta nueva etapa se entregaron aproximadamente 1.800 computadoras destinadas a estudiantes de escuelas primarias de Rawson. Orrego destacó el acompañamiento de docentes y familias y anticipó que la Provincia prevé incorporar más equipamiento: “Entregamos 1.800 computadoras aproximadamente y adquiriremos otras 50.000 para acompañar la transformación digital y educativa de San Juan” , señaló.

La entrega en Rawson se suma al despliegue que el programa viene realizando en distintos departamentos. En las últimas semanas, los dispositivos llegaron a más de 630 estudiantes de San Martín, más de 400 de Angaco, más de 1.300 de Albardón y más de 400 de 9 de Julio . En esos cuatro departamentos, más de 1.700 beneficiarios pertenecían al nivel primario, mientras que el resto correspondía al secundario.

También se concretó una segunda etapa de distribución en Capital , con más de 1.500 computadoras para alumnos de escuelas primarias. Previamente, el programa había alcanzado a más de 2.500 estudiantes secundarios del departamento.

El plan también incluyó a más de 800 alumnos de Jáchal y a estudiantes de escuelas de Vallecito y Bermejo. A su vez, fueron entregados dispositivos a 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores y docentes de equipos móviles y de UEPA.

Tecnología y alfabetización digital

El programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro” es impulsado por el Gobierno de San Juan a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. Además de la entrega de equipamiento, contempla formación digital para docentes y herramientas tecnológicas para acompañar el aprendizaje de los estudiantes.

La distribución de computadoras se articula con EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, y con el Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo”, que incorpora también contenidos vinculados con la alfabetización digital.

La adquisición de los equipos se realizó junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), organismo que acompañó a la Provincia durante el proceso de compra.

El programa contempla la entrega de computadoras a estudiantes de 5° grado de primaria y 2° año de secundaria, tanto de la modalidad orientada como técnica, pertenecientes a escuelas de gestión estatal.

Durante 2025 se entregaron 25.000 computadoras, mientras que para este año está prevista la distribución de más de 20.000 equipos. Con ambas etapas, el Gobierno provincial apunta a alcanzar a toda la matrícula de 5° y 6° grado de primaria y 1° y 2° año de secundaria de gestión estatal.